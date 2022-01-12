宜蘭船主欠30萬元勞健保及罰款 被查封上千萬漁船

宜蘭分署最近配合法務部行政執行署辦理「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，發現宜蘭張姓船主不但積欠勞健保費沒繳納，也沒有繳交通罰款，合計滯納金額高達29萬1416元，由於張男名下無其它財產，宜蘭分署日前查封他的漁船，呼籲當事人出面解決問題。

宜蘭分署清查積欠交通罰鍰及國道通行費案件義務人的名下財產，發現宜蘭縣頭城鎮張男的名下有漁船，且滯納金額高達29萬1416元，經確認漁船位於八斗子後，由行政執行官率隊到現場，查封總噸位85.67噸漁船，張男如仍不出面處理欠款事宜，宜蘭分署不排除將拍賣查封漁船抵償欠款。

宜蘭分署清查發現頭城鎮張男積欠健保費14萬6899元、勞保費10萬2590元、就業安定費3萬2987元及交通罰鍰8940元，總滯納金額高達29萬1416元，名下有漁船1艘，張男名下漁船總噸位高達85.67噸(淨噸位25.7噸)，全長24.45公尺(船長17.66公尺)，船員人數可達15人，透過船長連絡張姓船主，但未出面。