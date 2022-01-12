快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭船主欠30萬元勞健保及罰款 被查封上千萬漁船

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭分署最近配合法務部行政執行署辦理「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，發現宜蘭張姓船主不但積欠勞健保費沒繳納，也沒有繳交通罰款，合計滯納金額高達29萬1416元，由於張男名下無其它財產，宜蘭分署日前查封他的漁船，呼籲當事人出面解決問題。

宜蘭分署清查積欠交通罰鍰及國道通行費案件義務人的名下財產，發現宜蘭縣頭城鎮張男的名下有漁船，且滯納金額高達29萬1416元，經確認漁船位於八斗子後，由行政執行官率隊到現場，查封總噸位85.67噸漁船，張男如仍不出面處理欠款事宜，宜蘭分署不排除將拍賣查封漁船抵償欠款。

宜蘭分署清查發現頭城鎮張男積欠健保費14萬6899元、勞保費10萬2590元、就業安定費3萬2987元及交通罰鍰8940元，總滯納金額高達29萬1416元，名下有漁船1艘，張男名下漁船總噸位高達85.67噸(淨噸位25.7噸)，全長24.45公尺(船長17.66公尺)，船員人數可達15人，透過船長連絡張姓船主，但未出面。

據了解，這艘漁船價值上千萬元，相較於積欠的29萬1416元滯納金，看似不符合比例原則，但因張男的其它動產與不動產也被抵押或查扣，現有名下無多餘財產，其能查扣其漁船，其實漁船也有被設定抵押。宜蘭分署呼籲當事人出面解決問題，如果無法一次清償，也可以洽詢分期事宜，以免漁船被拍賣，得不償失。

宜蘭張姓船主欠繳近30萬元的勞健保及交通罰款，被行政執行署宜蘭分署查封上千萬元的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭張姓船主欠繳近30萬元的勞健保及交通罰款，被行政執行署宜蘭分署查封上千萬元的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭張姓船主欠繳近30萬元的勞健保及交通罰款，被行政執行署宜蘭分署查封上千萬元的漁船。圖／宜蘭分署提供
宜蘭張姓船主欠繳近30萬元的勞健保及交通罰款，被行政執行署宜蘭分署查封上千萬元的漁船。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 法務部

延伸閱讀

欠繳千筆停車費18萬元 千萬透天厝查封前火速繳清

相關新聞

特權疫苗爭議 蘊泉庄董事、特助涉嫌不實造冊遭起訴

新北淡水的蘊泉庄飯店，去年6月傳出造冊打特權疫苗爭議，董事長劉蕙萱的父親劉明燿指出，觀旅局呼籲要打疫苗公司人員才會造冊送...

新北金山區公所小編過勞猝死 家屬請求國家賠償836萬元

新北市金山區公所臉書粉絲頁已故小編陳嘉緯，2020年間任內猝死，勞保局認定符合過勞要件，監察院也在去年提案糾正金山區公所...

不滿提分手...廚師持刀砍殺女友母親 二審殺人罪仍判15年

台南市27歲黃姓廚師與29歲詹姓女子有感情糾紛，去年3月16日傳送訊息揚言威脅其人身安全，同月25日清晨持鋼刀潛入，要找...

大姐頭「凱莉」變會客菜總鋪師 首位申創貸款的更生人

更生人李凱莉入獄10多年獲假釋後，變身為「一品會客菜食堂」總鋪師，服務在監受刑人及家屬。李凱莉今天受法務部之邀一展廚藝，...

疫情影響致周轉不靈 室內裝潢老闆愛車被查封

42歲江姓男子因積欠健保費、停車費與交通違規罰鍰等共14萬餘元，被移送法務部行政執行署新北分署執行，新北分署與新北交通局...

陳菊觀摩國民法官：監察院告發案39％與司法有關

國民法官明年元旦上路，台北地方法院今舉辦國民法官模擬法庭審理、評議程序，監察院長陳菊率司法及獄政委員會監委到案觀摩；陳菊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。