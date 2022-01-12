全力防堵！台南市明加強取締酒駕

年關將近，正值尾牙旺季，餐飲宴會飲酒機會增加，台南市為了全力防堵酒駕惡習，明天13日執行取締酒駕車專案，針對易酒駕肇事路段、餐廳、PUB、KTV等飲酒場所的周邊，路檢及加密機動攔檢取締，防止酒駕行為。

市警交通大隊說，本月7日執行「全國同步取締酒後駕車」專案，共計取締酒後駕車30件，其中移送公共危險罪嫌23件，顯示仍有不少民眾心存僥倖，酒駕上路。還有民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭警方攔查仍會被依法送辦。

接下來尾牙及春酒旺季，台南市警方也會配合全國政策，從現在起至農曆過年後，不分晝夜，持續針對酒駕加強執法，呼籲民眾酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，避免酒醉上路，危害其他用路人。

道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人，酒測值達0.15mg/dL以上，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。

台南市警局長方仰寧表示，防制酒駕是警察重點工作，將持續強力執行，嚴打酒駕，展現維護社會秩序及交通安全的決心，呼籲駕駛人，切勿存有僥倖，酒駕上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康