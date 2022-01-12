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心存僥倖？酒駕累犯判3月 竹檢不准他繳錢了事
新竹鍾姓男子2019年間已犯下2次酒駕公共危險罪、1次肇事逃逸均被判刑，於同年12月執行完畢，去年8月21日又酒駕騎電動自行車外出遭警查獲，法院依公共危險罪判刑3月；新竹地檢署檢察官認為鍾自制力不佳，駁回易科罰金聲請，今傳喚發監執行。
檢方指出，鑑於酒（毒）駕等危險駕駛行為對其他用路人造成生命、身體、財產嚴重威脅，將從嚴認定得否易科罰金，若整體情節達難收矯正之效或難以維持法秩序者，將依刑法41條第1項但書規定不准易科罰金，發監執行，以杜絕「繳錢了事」之僥倖心態。
檢方重申，對於心存僥倖一再觸法之徒絕不寬貸，凡酒（毒）駕個案情節經執行檢察官認為難收矯正之效或難以維持法秩序者，將發監執行，以正法紀，守護用路人之身家安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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