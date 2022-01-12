快訊

桃園公布23處確診者足跡 夜市、百貨和KTV都上榜

高階警察人事發布！廖宗山升警政委員 8縣市局長換人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心存僥倖？酒駕累犯判3月 竹檢不准他繳錢了事

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹鍾姓男子2019年間已犯下2次酒駕公共危險罪、1次肇事逃逸均被判刑，於同年12月執行完畢，去年8月21日又酒駕騎電動自行車外出遭警查獲，法院依公共危險罪判刑3月；新竹地檢署檢察官認為鍾自制力不佳，駁回易科罰金聲請，今傳喚發監執行。

檢方指出，鑑於酒（毒）駕等危險駕駛行為對其他用路人造成生命、身體、財產嚴重威脅，將從嚴認定得否易科罰金，若整體情節達難收矯正之效或難以維持法秩序者，將依刑法41條第1項但書規定不准易科罰金，發監執行，以杜絕「繳錢了事」之僥倖心態。

檢方重申，對於心存僥倖一再觸法之徒絕不寬貸，凡酒（毒）駕個案情節經執行檢察官認為難收矯正之效或難以維持法秩序者，將發監執行，以正法紀，守護用路人之身家安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹地檢署今傳喚一名鍾姓受刑人到案執行酒駕公共危險罪。圖／檢方提供
新竹地檢署今傳喚一名鍾姓受刑人到案執行酒駕公共危險罪。圖／檢方提供

新竹 檢察官 酒駕

延伸閱讀

台東酒駕佔刑案2成多 台東地檢：酒駕3犯就要被關了

防酒駕、毒駕、拒測累犯 交部修法擬公布姓名、照片

男拒酒測遭罰並吊照拒不繳納 祖產被查封、薪資遭扣押

酒駕毀四口！林家父女昨被告知母逝 姊妹淚述會讓祂放心

相關新聞

新北金山區公所小編過勞猝死 家屬請求國家賠償836萬元

新北市金山區公所臉書粉絲頁已故小編陳嘉緯，2020年間任內猝死，勞保局認定符合過勞要件，監察院也在去年提案糾正金山區公所...

心存僥倖？酒駕累犯判3月 竹檢不准他繳錢了事

新竹鍾姓男子2019年間已犯下2次酒駕公共危險罪、1次肇事逃逸均被判刑，於同年12月執行完畢，去年8月21日又酒駕騎電動...

全力防堵！台南市明加強取締酒駕

年關將近，正值尾牙旺季，餐飲宴會飲酒機會增加，台南市為了全力防堵酒駕惡習，明天13日執行取締酒駕車專案，針對易酒駕肇事路...

防酒駕、毒駕、拒測累犯 交部修法擬公布姓名、照片

酒駕事故頻傳，修法加重罰則已成為社會共識。交通部如今擬修正道路交通管理處罰條例第35條，只要是酒駕、毒駕、拒測兩次以上累...

科技設備監控中心揭牌 可用人體辨識報到 免到派出所

司法院和法務部耗資2.8億建制「科技設備監控中心」落實「防逃機制」24小時監控交保中的被告，可以人臉辨識報到，不用每天至...

「杏仁哥」遭詐騙案破了！南警逮捕1嫌法院收押

近日網路陸續傳出「佛光山春節市集」、「臺南林初埤木棉花季」及「國際蘭花展」等詐騙案，多人受騙引起外界關注，台南市檢警昨晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。