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林穎孟不滿爆料控告5前助理 北檢不起訴

中央社 / 台北12日電

無黨籍台北市議員林穎孟不滿助理指控她挪用助理勞健保保費、請生理假需提出證明等，控告5名前助理涉犯妨害名譽等罪嫌。北檢認為，助理指控並非全然不實，今天處分不起訴。

鏡週刊於民國109年間報導，多名助理投訴北市議員林穎孟涉詐領助理費、挪用助理勞健保保費，且申請生理假還需提出證明；林穎孟後續解僱5名助理，並對吳姓、簡姓、林姓、陳姓、歐陽姓等5人提起告訴。

台北地檢署調查後認為，林穎孟確實安排葉姓男友人擔任助理，也曾向助理表示因周轉關係，可能無法如期繳納勞健保保費，並曾與助理討論請生理假是否需要附上證明，助理的指控內容並非全無所本。

檢察官勘驗5名助理與林穎孟的對話群組紀錄等資料，認為助理指控不符妨害名譽等罪構成要件，也無林穎孟所指的恐嚇情節，今天處分不起訴。

林穎孟

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