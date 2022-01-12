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楊植斗被控買雞排行賄刪Q 檢方處分不起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

國民黨副發言人楊植斗去年10月間，在台中第二選區前立委陳柏惟罷免案時刻，臉書發文指出，若刪Q通過，「我再發200份雞排」，被檢舉涉嫌行賄，台北地檢署調查認為，楊沒有要人一定要罷免票，且應該沒有台中人會為了雞排到台北，今天處分理由，處分不起訴。

楊植斗曾任國民黨市議員羅智強、王鴻薇助理，日前宣布接棒參選台北市大安文山區市議員，2021年間，民進黨台北市黨部爆發「趙介佑之亂」，當時國策顧問黃承國被爆有黑道背景後辭任，楊植斗為此發放200份雞排

楊植斗後來在臉書上貼文，「陳柏惟被罷免，我再發200份雞排」，「若刪Q通過，比照辦理，我也會在大安區丶文山區 #各發雞排100份，屆時歡迎大家一起來慶祝」。

網友檢舉楊植斗這篇祭品文，涉及違反公職人員選舉與罷免法中，對有投票權人期約行求賄賂罪，檢察官認為，楊的發文沒有限定領雞排的人，一定要是台中第二選區民眾，或者一定要投罷免票，客觀上未達到行求期約。

主觀上，發雞排的地方在台北，很難想像台中有投票權人會特地北上領雞排，認為楊植斗行賄罪不足。

雞排 罷免 陳柏惟

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