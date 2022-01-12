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防酒駕、毒駕、拒測累犯 交部修法擬公布姓名、照片

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

酒駕事故頻傳，修法加重罰則已成為社會共識。交通部如今擬修正道路交通管理處罰條例第35條，只要是酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，應裝酒精鎖而未裝者，原本罰款僅6000到1萬2000元，修法後，擬加重罰6萬到12萬元，且汽車駕駛人未依規定使用酒精鎖，同樣提高罰鍰1萬元至3萬元罰鍰。

至於該怎麼公布酒駕累犯者姓名？交通部表示，會公布在網站上，至於用何形式，則由公路主管機關以及六都裁決所去決定；公路總局則表示，會再研議。

根據交通部修法版本，汽機車所有人明知汽機車駕駛人酒駕卻未禁止，原本是吊扣汽車機牌照3個月，如今也規畫修法為吊扣牌照2年，同車乘客罰鍰也會從現行600元至3000元，提高為3000元至1萬5000元。

不過立委邱顯智認為，同車乘客罰鍰下限僅3000元，實在太低，要求提高。交通部次長陳彥伯表示，會納入立委提議，將同車乘客罰鍰下限提高至6000元。

有鑒於不少肇事案件是吸毒造成，交通部也修法提高毒駕罰則，比照酒駕拒測，只要是有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品等相類似管制藥品，將開罰18萬元罰鍰，並吊銷駕照。

交通部表示，現行酒駕累犯，肇事致人重傷或死亡才沒入車輛，目前擬修法加重為初犯肇事致人死傷就沒入；累犯定義也從現行5年內，改為10年內都算。至於初次酒駕者，只要肇事就吊扣牌照兩年。

交通部強調，若汽機車吊扣牌照仍上路，將依法開罰3600元至1萬800元不等。

此外，近來隨著共享汽機車愈來愈發達，為避免民眾心存僥倖，使用共享汽機車或是租車，交通部也修法增訂，租賃業者若已盡禁止酒駕、毒駕等相關告知義務，但汽機車駕駛人依舊違反相關規定，得依原罰則，再罰二分之一。

不過立委李昆澤提醒，交通部的修法方向包括酒精鎖罰則提高、公布酒駕者姓名、初犯肇事即沒入車輛等，木的是為了增加酒駕嚇阻效果，但針對無駕照、無牌照的部分都沒有討論，但酒駕者卻可能會直在無牌照、無駕照就上路，這部分要注意。

對此，交通部路政司長陳文瑞表示，對於無照的加重處罰，政院已有共識，會再另外提案。

對於交通部的修法版本，立院交委會今也審議通過，預估若立院臨時會順利通過的話，預估最快今年下半年就會上路。

酒駕事故頻傳，修法加重罰則已成為社會共識。交通部如今擬修正道路交通管理處罰條例第35條，只要是酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。記者邱德祥／攝影
酒駕事故頻傳，修法加重罰則已成為社會共識。交通部如今擬修正道路交通管理處罰條例第35條，只要是酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。記者邱德祥／攝影

交通部 酒駕 毒駕

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