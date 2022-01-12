科技設備監控中心揭牌 可用人體辨識報到 免到派出所

司法院和法務部耗資2.8億建制「科技設備監控中心」落實「防逃機制」24小時監控交保中的被告，可以人臉辨識報到，不用每天至派出所。今天科技設備監控中心在士林地檢署舊大樓揭牌，司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥等人到場，強調這是我國司法史上重要里程碑。

高檢署檢察官兼官長陳佳秀今天簡報指出，監控平台有6大核心功能，可詳盡追蹤各式軌跡、智慧顯示電子圖示、4種載具多元監控、電子圍籬預警、智慧告警，甚至還可以人臉辨識，活體偵測電子化報到。

監控設備包含電子腳環、電子手環、居家讀取器和監控手機等4種，24小時運作使用監控設備，可達到限制住居、定期報到電子化，還可以證實佩戴者是否靠近、騷擾相關證人，甚至有無潛逃出境，只要「電子圍籬」系統偵測被告距離圍籬一定距離，即自動告警。

2017年司法改革國是會議，與會成員關切棄保潛逃議題，決議「強化刑事程序防逃措施」，以確保偵查、審判及執行順利進行。司法院秘書長林輝煌表示，在此背景下，對具保、責付、限制住居的被告設置科技設備監控，今天「科技設備監控中心」揭牌，是我國司法史上一個重要的里程碑。

法務部長蔡清祥表示，對於被告、付保護管束人，可以有效落實防逃，同時可以避免再犯。例如，被告交保後每天到派出所簽到，遭成警方、被告雙方困擾，有了電子監控可以減少警力浪費。

蔡部長指出，依據性侵害案件受保護管束人案件經驗，2006年至今實施1500多位，其中僅13位破壞監控設配，且很快就被找到，排除人員可能再犯及脫逃情形。

法務部長蔡清祥表示，去年起倡導「科技化的法務部」運用科技設備執行有效設備，在士林地檢署舊大樓設立科技設備監控中心，就是最具體落實，也讓政府社會安全網更加完整，今天見證我們善用科技執行司法相關措施。

「科技設備監控中心」起源於，刑事訴訟法2019年7月17日修正第116條之2，對於羈押的替代處分，增加了「接受適當之科技設備監控」法務部與司法院經多次協商，2020年6月17日召開「研商科技設備監控中心建置會議」與司法院達成共識，司法院委由法務部主辦，同年月20日指示台灣高等檢察署規劃，選定設址在士林地檢署舊大樓2樓。