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「杏仁哥」遭詐騙案破了！南警逮捕1嫌法院收押
近日網路陸續傳出「佛光山春節市集」、「臺南林初埤木棉花季」及「國際蘭花展」等詐騙案，多人受騙引起外界關注，台南市檢警昨晚鎖定吳嫌，昨晚循線將他逮捕，牟利逾百萬元，今訊後依詐欺罪嫌移送南檢送辦，經檢方聲押，法院裁定收押禁見，警呼籲被害人出面指認。
南市政府警察局日前接獲民眾報案，稱遭29歲吳嫌在網路上假藉「佛光山春節市集」、「臺南林初埤木棉花季」及「國際蘭花展」等名義，進行招商詐騙，市警局長方仰寧指示查由第一、歸仁、白河分局及刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報南檢指揮偵辦。
據知，吳嫌涉嫌在網路社群媒體申請多個假帳號，以買空賣空方式，向被害人謊稱為市府合意公關公司，負責活動攤位招商，要求被害人交付費用，過程還會簽訂合約書，取信被害人，包括知名的韓粉「杏仁哥」等人也受騙，不法獲利上百萬元。
經南檢檢察官黃銘瑩指揮專案小組，掌握吳嫌家住台南關廟，拘提吳到案，吳稱活動還沒開始否認犯行，警認為推諉之詞，訊後以違反詐欺、洗錢及偽造文書等罪嫌，查扣手機、招商契約書、切結書、攤位收據證明及提款卡等證物，並向台南地方法院聲請羈押，法院裁定收押。
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