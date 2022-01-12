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拋摔28天男嬰、拿頭猛撞工作台 台中惡護士遭判刑13年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓女子是某產後護理之家的護士，她在去年5月間，因長期上大夜班，情緒失控，涉嫌對出生僅28天男嬰施虐，短短十多分鐘內，對著男嬰徒手毆打、抓起拋摔、用力搖晃，造成男嬰右半身肢體障礙、創傷性腦損傷等傷勢，台中地院審結，依重傷害罪判曾13年徒刑，可上訴。

判決指出，曾姓女子（38歲）有護士執照，她曾任牙科助理，後來才轉換跑道，擔任月子中心護理師，她在案發的西屯區某產後護理之家，已任職約3年多，值大夜班工作，她因長期大夜班，加上經濟狀況不佳，突然情緒失控，涉嫌在去年5月11日上午，對一名出生僅28天的男嬰施虐。

曾女在清晨6時許，將男嬰從嬰兒車抱出，把男嬰頭部撞擊工作台，再趁男嬰吸奶時，徒手揮打男嬰頭部、手指彈男嬰臉、額數次後，離開育嬰工作室。

同日清晨7時許，曾女返回育嬰工作室，再朝男嬰頭部多次揮打，再把男嬰從嬰兒車抓起，拋摔在距離嬰兒車一公尺的工作台上，導致男嬰頭部撞擊工作台鐵架。

曾姓女子拋摔男嬰後，持續用力按壓、拍打、揉捏男嬰頭部，猛力搖晃，等到同日上午7時許，曾女要交班時，僅在「嬰兒紀錄表」記載「喝奶時發現左右臉頰不對稱」，並口頭告知交班同事。

曾女同事發現男嬰頭部、頸部都有血腫狀況，驚覺狀況不對，通知醫師檢查，送台中榮總，發現男嬰已有頭顱骨折、顱內出血，男嬰家長報警提告，經調閱護理之家監視器，查出曾女犯行，依重傷害罪送辦。

曾姓女子辯稱，她是因為長期上大夜班，壓力過大，當時因男嬰不斷哭鬧，所以才會做出傷害男嬰的行為，但是沒有要對男嬰重傷害的犯意，曾女的委任律師也辯稱，男嬰的大腦功能有損傷，但因年紀小，是否有達到傷勢重大或難治的傷勢，仍有疑慮。

台中地院審酌，曾女是專業護理人員，有多年經驗，可預見新生兒頭部脆弱，但仍在短時間內犯下毆打、擠壓、重摔等犯行，認定曾女施有相當的力道，才會造成男嬰「顱骨骨折，顱內出血合併痙攣」的嚴重傷害，認定曾女有犯下重傷害的不確定故意。

另外，曾女未與家屬和解，家屬也以「不希望其他幼童受害」，希望曾女遭到重判，全案依故意對兒童犯重傷害罪，判刑13年，可上訴。

台中市曾姓女子涉嫌在去年5月間對一名出生28天的男嬰施虐，台中地院依故意對兒童犯重傷害罪，判刑13年。圖／報系資料照
台中市曾姓女子涉嫌在去年5月間對一名出生28天的男嬰施虐，台中地院依故意對兒童犯重傷害罪，判刑13年。圖／報系資料照

傷害罪

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