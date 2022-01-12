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孩子喪命八仙塵燃要國賠 「主因非樂園設施」高院駁回

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

八仙樂園2015年6月27日發生粉塵燃燒意外，許多參與者身陷火海，罹難者父母蘇進法等16人對交通部觀光局、新北市政府、內政部消防署訴請1億2千萬國家賠償，士林地方法院認定八仙塵爆是偶發的獨立事件，駁回蘇等人請求。有9名家長不服而上訴，台灣高等法院認定事故主因是舞台人員操作釀災，非欠缺水域遊樂安全性，今仍駁回。

八仙塵燃事件震驚社會，駭人的搶救畫面深烙國人腦海。當時主辦人呂忠吉透過友人周宏瑋掛名開設的瑞博國際整合行銷公司和八仙樂園簽約，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，以噴灑色粉當噱頭，賣出4千多張門票。當晚8點32分活動尾聲時，舞台前方空中、地面卻發生塵燃意外。

9名上訴人主張，6個孩子因八仙塵燃事件喪生，「快樂大堡礁」的設置未取得使用執照、未經核准開放民眾使用且違反都市計畫法，觀光局和新北市府長期未確實檢查，未依發展觀光條例、觀光遊樂業管理規則要求改善、停止營業、暫停使用設備或廢止執照，新北市府又怠於依建築法、都市計畫法勒令強制拆除、停止使用快樂大堡礁。此外，觀光局、新北市府明知八仙樂園緊急救難及醫療急救系統演練不符規定，卻未要求八仙公司針對派對擬定緊急救難、醫療急救系統，未確保場地合法使用、逃生動線恰當。

上訴人也認為，消防教科書有記載粉塵易燃，國外也有粉塵爆炸案例，消防署為消防主管機關，卻沒依消防法規範粉塵活動為易致火災行為，也有過失。

高院民事庭認為，觀光局、新北市府在歷次觀光遊樂業檢查已察覺八仙樂園內有未取得使用執照的設施，未切實督導八仙樂園改善確有疏失。快樂大堡礁坐落都市計畫農業區內，無使用執照，新北市未予取締也不當。

但高院指出，瑞博公司租用未注水的快樂大堡礁當彩色派對的舞台、舞池，並不是當作水域遊樂設施使用，塵燃原因是因舞台人員使用二氧化碳鋼瓶噴射色粉時，將色粉噴入高溫的電腦燈而引燃，粉塵雲、舞池地上堆積的色粉燃燒。事故主因是活動內容、流程設計不當、人為疏失及硬體設備未適當隔離，非快樂大堡礁欠缺水域遊樂設施安全性。

觀光局、新北市政府怠於執行職務，與死者父母所受到的精神損害，高院認無因果關係。另外，沒有規定舉辦彩色派對須先向主管機關申請，八仙的消防安檢也符合規定，大量燒燙傷傷患與原本的水域遊樂設施救難、醫療需求並不一樣。

高院指出，可燃性細微粉末要發生塵燃，須具備粉塵懸浮狀態、與空氣混合及適切熱源等要件，且色粉自燃須達攝氏300度以上的高溫，與消防法第規範的田野引火燃燒、施放天燈類型不一樣，消防署也被認定無疏失。

八仙樂園舉行彩色派對時發生粉塵燃爆，造成數百人燒傷，原先熱鬧狂歡的主舞台只剩民眾逃命時丟下的衣物鞋子。圖／聯合報系資料照
八仙樂園舉行彩色派對時發生粉塵燃爆，造成數百人燒傷，原先熱鬧狂歡的主舞台只剩民眾逃命時丟下的衣物鞋子。圖／聯合報系資料照

八仙樂園

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