警界吸金51億8千萬餘元案 主嫌徐正倫處17年徒刑

轟動一時的警界吸金案，歷經多年審理終一審判決。男子徐正倫被控吸收警察為下線，投資澳門賭場分紅，吸金高達51億8千萬餘元，新北地檢署2016年將徐和被招攬成下線的退休警蔡崇文、曾獲模範警察的吳崇雄、偵查佐潘昇達、北市婦幼隊偵查佐黃煇庭等人依違反銀行法、詐欺等罪嫌起訴。新北地院上月27日宣判，處徐正倫17年徒刑、蔡崇文處4年6月徒刑、吳崇雄3年6月徒刑；潘昇達、黃煇庭各處3年10月徒刑。

檢調調查，徐正倫自2012年8月起，陸續利用投資紅利貴賓會賭場的名義招攬被害人，稱投資每月可保證領取高額紅利，期滿保證領回本金，投資人依投資金額分成白金級、黃金級、鑽石級，約定每月可領取投資金額1%至1.5%不等紅利。

徐以「向我借款可賺高額利息」等話術拉退休員警蔡崇文當下線，再透過蔡認識吳崇雄、潘昇達、黃煇庭等人，直至2016年6月，因發不出紅利、本金，投資人才驚覺受騙報案。

新北地院歷經多年審理，認為徐正倫吸金高達51億8千萬餘元，收受存款金額龐大，導致眾多被害人畢生積蓄化為灰燼，造成重大財產損失、影響金融秩序與廣大被害人財產權益，犯罪情節重大，且徐在本案前已曾因違反銀行法處5年徒刑，卻利用此前經驗再度非法吸金，手法更成熟、龐大，偵查中均否認犯罪，僅曾在審理期間向被害人道歉，動機貪婪可惡，重判有期徒刑17年。