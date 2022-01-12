快訊

殺人式通膨怎麼活？土耳其「搶救里拉」警世錄

何時能打第三劑？ 超實用日期對照一張表秒懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男拒酒測遭罰並吊照拒不繳納 祖產被查封、薪資遭扣押

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

苗栗一名男子2018年1月開車因拒絕酒測遭罰9萬元並吊銷執照，之後仍繼續駕駛車輛遭罰2萬4000元，且陸續未繳納高速公路通行費而遭苗栗監理站裁處罰鍰105筆，還累欠各年度牌照稅款及多筆汽車燃料費，至今已移送新竹分署計115筆案件滯欠金額約18萬餘元，直到新竹分署發見該男有薪資債權，隨核發扣押命令，男子因此恐被解雇才驚呼「毋湯」，立即協商繳款事宜，不會再逃避繳納責任。

為保護用路人生命財產安全，貫徹公權力，遏止酒駕事件發生，法務部行政執行署新竹分署針對酒駕裁罰案件持續加重執法力道。由於該男迄今已移送新竹分署計115筆案件滯欠金額約18萬餘元，新竹分署遂依法查封其繼承來的所有土地及房屋。

不過，該男收受罰單及稅款仍拒不繳納，新竹分署受理後即對其名下財產展開調查，發見該男有薪資債權，隨即核發扣押命令。使該男因受薪公司很在乎扣薪命令，恐導致被解雇，才直言當時酒駕是因母喪心情低落，繼承的房地伴隨而來的貸款需兼差，而找朋友介紹工作喝了點酒，回家途中遭警方攔檢未配合酒測，因此被移送公共危險罪判決罰金24萬5千元（已繳清）。

該男說，本案拒絕接受酒精濃度測試遭裁罰9萬元並吊銷執照，但因工作仍需開車又被裁罰，現已悔不當初，新竹分署為落實公權力，仍發函囑託地政機關辦理該男繼承來的所有名下土地及房屋，使其深怕因此而失業，甚至祖產不保，立即至新竹分署協商繳款事宜，不會再逃避繳納責任。

新竹分署呼籲，開車不喝酒，酒後不開車，希民眾切勿心存僥倖，尤其酒駕裁罰案件將持續加重執法力道，防杜駕歪風，一同守護用路人生命財產安全。

該男收受罰單及稅款仍拒不繳納，新竹分署受理後即對其名下財產展開調查，發見該男有薪資債權，隨即核發扣押命令。圖／新竹分署提供
該男收受罰單及稅款仍拒不繳納，新竹分署受理後即對其名下財產展開調查，發見該男有薪資債權，隨即核發扣押命令。圖／新竹分署提供

酒駕 薪資 罰單

延伸閱讀

酒駕毀四口!林家父女昨被告知母逝 姊妹淚述會讓祂放心

成本比罰金貴！酒精鎖執行率低落 王國材：罰金提高至3.6萬

高雄男酒駕撞碎四口之家 雄檢火速偵結今依殺人罪起訴

男子酒駕罰單拖欠3年 台南分署查封透天厝 他立刻繳清

相關新聞

警界吸金51億8千萬餘元案 主嫌徐正倫處17年徒刑

轟動一時的警界吸金案，歷經多年審理終一審判決。男子徐正倫被控吸收警察為下線，投資澳門賭場分紅，吸金高達51億8千萬餘元，...

高雄男酒駕撞碎四口之家 雄檢火速偵結今依殺人罪起訴

38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，才開不到600公尺，就在河東路、國民街口撞...

比「3」收30萬茶葉罐 國民黨新北前議員涉貪判6年刑

國民黨籍新北市前議員廖正良遭控關說拆除大隊不得拆違建，以手指比「3」收下30萬元，士林地方法院認定廖利用議員身分處理違章...

酒駕毀四口！林家父女昨被告知母逝 姊妹淚述會讓祂放心

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒駕撞擊過馬路林姓一家四口，造成37歲范姓少婦死亡，丈夫、2名女兒重傷，家屬昨天將告...

三井宴買台開股想當董座卻變囚犯 游世一聲請再審遭駁

前總統陳水扁女婿趙建銘等人兩度參加「三井宴」涉台開公司內線交易，最高法院去年10月判刑定讞，但寬頻房訊總經理游世一不甘遭...

孩子喪命八仙塵燃要國賠 「主因非樂園設施」高院駁回

八仙樂園2015年6月27日發生粉塵燃燒意外，許多參與者身陷火海，罹難者父母蘇進法等16人對交通部觀光局、新北市政府、內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。