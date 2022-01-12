男拒酒測遭罰並吊照拒不繳納 祖產被查封、薪資遭扣押

苗栗一名男子2018年1月開車因拒絕酒測遭罰9萬元並吊銷執照，之後仍繼續駕駛車輛遭罰2萬4000元，且陸續未繳納高速公路通行費而遭苗栗監理站裁處罰鍰105筆，還累欠各年度牌照稅款及多筆汽車燃料費，至今已移送新竹分署計115筆案件滯欠金額約18萬餘元，直到新竹分署發見該男有薪資債權，隨核發扣押命令，男子因此恐被解雇才驚呼「毋湯」，立即協商繳款事宜，不會再逃避繳納責任。

為保護用路人生命財產安全，貫徹公權力，遏止酒駕事件發生，法務部行政執行署新竹分署針對酒駕裁罰案件持續加重執法力道。由於該男迄今已移送新竹分署計115筆案件滯欠金額約18萬餘元，新竹分署遂依法查封其繼承來的所有土地及房屋。

不過，該男收受罰單及稅款仍拒不繳納，新竹分署受理後即對其名下財產展開調查，發見該男有薪資債權，隨即核發扣押命令。使該男因受薪公司很在乎扣薪命令，恐導致被解雇，才直言當時酒駕是因母喪心情低落，繼承的房地伴隨而來的貸款需兼差，而找朋友介紹工作喝了點酒，回家途中遭警方攔檢未配合酒測，因此被移送公共危險罪判決罰金24萬5千元（已繳清）。

該男說，本案拒絕接受酒精濃度測試遭裁罰9萬元並吊銷執照，但因工作仍需開車又被裁罰，現已悔不當初，新竹分署為落實公權力，仍發函囑託地政機關辦理該男繼承來的所有名下土地及房屋，使其深怕因此而失業，甚至祖產不保，立即至新竹分署協商繳款事宜，不會再逃避繳納責任。