房客輕生變凶宅 房東不甘房價跌求償獲賠

台南市曾姓房東2年多前出租房屋給1名男房客租住，未料房客在屋內輕生身亡，致該房屋成為凶宅，造成該屋房價低落，經不動產估價師估算房價因此減損65萬多元，房東還花費4萬多元重鋪地磚及油漆才回復原狀，房東不甘受損向房客遺產管理人求償69萬多元，台南簡易庭認有理由判賠，可上訴。

曾姓房東主張，將房屋租給房客使用，未料房客2019年8月1日在房屋輕生身亡，致該房屋成為凶宅。若房屋存有非自然身故情事時，即一般俗稱凶宅，造成該房屋在市場接受程度及交易價格上低落。

經台南簡易庭委託不動產估價師聯合事務所所做估價報告，認定該房屋於正常情況下評估總價為234萬570元，但因有人在屋內輕生身亡，價值減損65萬5360元。

房東也主張，因房客輕生身亡，造成該房屋的地磚、廢棄物處理、重新油漆，共計花費4萬3000元，並提出估價單佐證。

房東向房客遺產管理人提起侵權行為損害賠償，台南簡易庭開庭時，管理人也同意房東所請求金額69萬多元。台南簡易庭認房東請求有理由，判房客遺產管理人應賠償69萬多元。