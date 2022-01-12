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酒駕毀四口！林家父女昨被告知母逝 姊妹淚述會讓祂放心

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒駕撞擊過馬路林姓一家四口，造成37歲范姓少婦死亡，丈夫、2名女兒重傷，家屬昨天將告知噩耗父女三人，他們異常冷靜、堅強，讓人揪心。得知肇事者被依殺人罪嫌起訴，家屬說「希望能盼到遲來的公道，別再有人受害」。

被害者林家女婿說，如果最終判決能讓社會大眾有所警惕，或許是我哥哥他們用一家的幸福換來的代價，對家屬而言，再重的罪也換不回那個曾經幸福的家。

父女三人目前已轉到高雄長庚醫院普通病房，傷勢有好轉，事發初期，家屬擔心他們無法承受打擊，暫時隱瞞，死者范姓少婦已在1月7日舉行告別式。

范姓少婦丈夫其實早已心裡有底「妻子已經離開了」，昨天林家阿嬤偕兒子、女兒在病床邊告訴孫女姊妹倆「媽媽走了」，13歲、15歲小姊妹異常冷靜，態度堅強，家人間相互扶持打氣，小姊妹噙著淚說「我們會讓媽媽放心」，個性懂事，讓家屬欣慰又心疼。

事發18天來，七旬林家阿嬤掛心兒孫傷勢，長時間守在醫院，身心俱疲，走路時連腰都挺不直。她經營家庭式美髮院，已半退休狀態，只接受熟客預約，日前還專程從醫院趕回家幫熟客服務，剪髮加燙髮營收1千元，很珍惜還能掙錢機會，想幫兒孫多存一點復健及生活重建費用。

高雄市政府社會局日前啟動社會救助專戶協助代收社會善款，日前已將第一波善款約800萬元交給林家人，希望減輕生活壓力，讓被害家庭重建之路無後顧之憂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕事件被害人家屬日前對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤（左二）情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。本報資料照片
酒駕事件被害人家屬日前對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤（左二）情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。本報資料照片
七旬林家阿嬤經營美髮院逾40年，原本已經是半退休狀態，只接受熟客預約，她日前專程從醫院趕回家幫熟客服務，她很珍惜還能掙錢的機會，想幫兒孫多存一點復健及生活重建費用。記者劉學聖／攝影
七旬林家阿嬤經營美髮院逾40年，原本已經是半退休狀態，只接受熟客預約，她日前專程從醫院趕回家幫熟客服務，她很珍惜還能掙錢的機會，想幫兒孫多存一點復健及生活重建費用。記者劉學聖／攝影
酒駕事件被害人家屬日前對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤（左二）情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。本報資料照片
酒駕事件被害人家屬日前對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤（左二）情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。本報資料照片
七旬林家阿嬤經營美髮院逾40年，原本已經是半退休狀態，只接受熟客預約，她日前專程從醫院趕回家幫熟客服務，她很珍惜還能掙錢的機會，想幫兒孫多存一點復健及生活重建費用。記者劉學聖／攝影
七旬林家阿嬤經營美髮院逾40年，原本已經是半退休狀態，只接受熟客預約，她日前專程從醫院趕回家幫熟客服務，她很珍惜還能掙錢的機會，想幫兒孫多存一點復健及生活重建費用。記者劉學聖／攝影
七旬林家阿嬤經營美髮院逾40年，原本已經是半退休狀態，只接受熟客預約，她日前專程從醫院趕回家幫熟客服務，她很珍惜還能掙錢的機會，想幫兒孫多存一點復健及生活重建費用。記者劉學聖／攝影
七旬林家阿嬤經營美髮院逾40年，原本已經是半退休狀態，只接受熟客預約，她日前專程從醫院趕回家幫熟客服務，她很珍惜還能掙錢的機會，想幫兒孫多存一點復健及生活重建費用。記者劉學聖／攝影

阿嬤 酒駕

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