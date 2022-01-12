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缺錢買酒持刀搶街友20元 台中大叔面臨強盜7年以上重罪
台中市楊姓男子無固定工作，去年底因缺錢買酒，行經大甲區時，發現陳姓街友躺臥在地面，楊徒手搶走陳身上的錢包，但發現錢包無錢後，又找上陳，拿出摺疊刀指著陳脖子，恐嚇「不給錢就刺下去」，陳交付身上2枚10元銅板後，楊才離開，警方循線查獲楊，並起獲20元贓款，台中地檢署今偵結，依強盜罪起訴，台中地院裁定接押。
起訴指出，楊姓男子（44歲）無固定工作，他在去年11月30日行經大甲區順天路附近時，發現陳姓街友躺臥在地面，他因缺錢買酒，心生歹念，徒手搶走陳的錢包後離開，楊檢視錢包內無任何現金後，重回現場，並拿出摺疊刀，一手拿刀指著陳的脖子，一手拉著陳衣領恐嚇「不給錢，我就刺下去」。
陳姓街友因擔心被楊姓男子持刀傷害，所以掏出身上僅有的2枚10元硬幣，楊拿走20元後逃逸，警方獲報後，在同日上午10時許，在大甲區順天路附近的巷內，查獲楊以及得手的贓款20元。
全案警詢時，楊姓男子承認涉案，全案依強盜罪移送台中地檢署。檢方認定，楊姓男子持摺疊刀逼迫街友交出財物，導致街友不能抵抗，涉犯加重強盜罪，屬本刑7年以上之重罪，今偵結起訴，移審台中地院後接押。
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