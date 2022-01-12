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誆越南同鄉可代為匯款 得知警到場關心馬上封鎖LINE

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

43歲越南籍阮氏女移工經由臉書認識同鄉，兩人互加LINE後對方告訴她可協助匯款回越南，要她依影音指示到超商操作自動櫃員機轉帳，阮氏昨天到北區北園街超商要操作自動櫃員機匯出9萬元，店員發現有異報警了解，對方知道警員到場馬上把阮氏LINE封鎖，阮驚覺遭詐騙才未匯款。

「有外籍人士可能遭詐騙，請警員前來處理。」台南市北區北園街超商店員昨天上午11點多，發現阮氏一邊看手機影片，一邊要操作自動櫃員機要匯款，驚覺可疑報請台南市警五分局開元派出所處理，警員李瑞龍到場了解。

李瑞龍透過翻譯軟體和阮氏溝通，她表示，她先前在臉書上認識自稱「轉換台彎」同鄉，並有相互交為好友聊天，對方以可以協助匯款回越南為由，貼了一段影片給她，要她前往超商依影片操作。阮氏在超商透過LINE和「轉換台彎」對話，「轉換台彎」得知警員在一旁關切，馬上封鎖LINE，阮氏才未匯款。

警方表示，移工來台賺錢十分辛苦，台灣是他們第2個家，可是匯兌屬銀行業務，只要不是銀行承作就屬非法，將利用外籍移工假日聚會場合，持續宣導防詐觀念。

根據銀行法第29條第1項，除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。

越南籍阮氏女移工疑遭電信詐騙，對方透過LINE影片誘騙她操作自動櫃員機匯款，警員及時勸阻才未匯錢。記者黃宣翰／翻攝
越南籍阮氏女移工疑遭電信詐騙，對方透過LINE影片誘騙她操作自動櫃員機匯款，警員及時勸阻才未匯錢。記者黃宣翰／翻攝
越南籍阮氏女移工疑遭電信詐騙，對方透過LINE影片誘騙她操作自動櫃員機匯款。記者黃宣翰／翻攝
越南籍阮氏女移工疑遭電信詐騙，對方透過LINE影片誘騙她操作自動櫃員機匯款。記者黃宣翰／翻攝

LINE 越南 移工 詐騙

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