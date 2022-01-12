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公司欠勞健保費百萬元 執行署花蓮分署科技執法攔查

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

法務部行政執行署花蓮分署與花蓮縣警局交通隊合作，利用蘇花改隧道內車牌辨識系統，攔查欠繳罰款及公稅車輛，約1個月就陸續攔查6輛車主或公司車。其中欠最多的是一間由陳姓夫婦經營的公司，金額高達100多萬元，執行官同意協助他們分期繳納，不再欠稅。

執行署花蓮分署表示，從上月到目前為止，已攔查6輛車，被攔查的人第一時間有些錯愕和訝異，但都自知有欠罰款及稅，態度都很配合。有的人經濟較不寬裕，車輛又是生財工具，會請義務人找擔保人，並在債權人同意下，會責付車輛給所有人使用，並請其分期繳納。

有一天執行署和警方攔查1輛車，是一間陳姓夫妻經營的公司，欠勞健保費等稅務已高達100多萬元，詢問後發現受疫情影響，公司經營困難，經過執行官的建議，願意分期繳納，慢慢把欠稅還完。

另一案件為一間公司分別欠繳勞保費、勞工退休金、ETC通行費、超速違規罰鍰等案，自2016年起陸續遭移送執行共計161筆，總尚欠金額約15萬元，其名下車輛早已被列管為抓車名單。10日上午近11時，其名下小貨車北上行經蘇花改公路時，被「車牌辨識系統」發現其行蹤，執行人員立即會同交通警察隊員警將該車查扣。

公司實際負責人黃姓男子因無法一次繳清，現場聯繫家屬火速趕至花蓮分署繳納5萬元，其餘款項分5期辦理分期繳納，並提供2名擔保人作保，才領回被查封的車輛。

花蓮分署指出，花東行政面積廣大，要逮到義務人較困難，有時經過前置執行扣押存款和薪資，仍無法補足欠款，因此不定時在蘇花改科技執法攔查，這也是最後的方式，盼能藉由一次付清或分期，督促義務人盡速繳納。呼籲欠繳罰鍰或稅費的義務人則應盡速繳納，否則名下財產隨時有被強制執行的可能。

一間公司分別欠繳勞保費、勞工退休金、ETC通行費、超速違規罰鍰等約15萬元，被執行署花蓮分署和警方攔查。圖／執行署花蓮分署提供
一間公司分別欠繳勞保費、勞工退休金、ETC通行費、超速違規罰鍰等約15萬元，被執行署花蓮分署和警方攔查。圖／執行署花蓮分署提供
執行署花蓮分署執行人員與黃姓實際負責人協商清償方案。圖／執行署花蓮分署提供
執行署花蓮分署執行人員與黃姓實際負責人協商清償方案。圖／執行署花蓮分署提供

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