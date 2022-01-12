快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男酒駕撞碎四口之家 雄檢火速偵結今依殺人罪起訴

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，才開不到600公尺，就在河東路、國民街口撞飛斑馬線上的范姓女子一家4口，范女傷重不治，丈夫、2名女兒受重傷，新興警分局事發後蒐集完整事證，高雄地檢署事發18天後火速偵結，認為黃男明知自己意識不清，仍不聽有人勸阻執意上路，今依殺人罪起訴，建請法官從重量刑。

黃男2006、2009年因酒駕肇事被警方移送，去年12月26日下午5時許，他因心情不好，約趙姓、胡姓、林姓等友人到鹽埕區一家咖啡館，黃男自備一瓶威士忌豪飲，約晚間7時許，4人準備離開去吃飯，黃男卻不聽趙姓友人勸阻，搶了車鑰匙上車就開。

檢警調查，黃男從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，沒料進到國民街口時，直直撞上范姓女子一家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起，范女送醫後不治，丈夫、2名女兒重傷，現在還在醫院觀察。

檢警偵訊時，黃男坦承他開車時早已意識不清，辯稱視線被一輛白色轎車擋住，他是從右後方超車才會撞上林男4口，但檢警根據路口監視器畫面，發現根本沒車擋住他視線，黃男是闖紅燈，已接近80公里時速直接撞上這家人。

檢警歷經18天蒐證，從黃男飲酒前到事發後行跡全都調查清楚，另根據同車趙姓友人說法，認為黃男明知無法安全駕駛，卻不聽有人勸阻，短短600公尺距離高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，造成1死3傷悲劇，具有殺人不確定故意。

檢方認為，黃男有酒駕紀錄，仍不知悔悟，使得被害人一家四口家庭破碎，今依殺人罪、公共危險罪起訴，並建請法官從重處刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，造成1死3傷，高雄地檢署火速偵結，今依殺人罪起訴黃男。記者張議晨／翻攝
38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，造成1死3傷，高雄地檢署火速偵結，今依殺人罪起訴黃男。記者張議晨／翻攝
38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，造成1死3傷，高雄地檢署火速偵結，今依殺人罪起訴黃男。記者張議晨／翻攝
38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，造成1死3傷，高雄地檢署火速偵結，今依殺人罪起訴黃男。記者張議晨／翻攝
38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，造成1死3傷，高雄地檢署火速偵結，今依殺人罪起訴黃男。本報資料照片
38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，造成1死3傷，高雄地檢署火速偵結，今依殺人罪起訴黃男。本報資料照片

殺人 酒駕

延伸閱讀

男子酒駕罰單拖欠3年 台南分署查封透天厝 他立刻繳清

嚴懲酒駕累犯！　 判6月以下情節重大者不准易科罰金、直接入獄坐牢

注意！台中市警局今酒駕大執法 動員655人路檢查緝

拒絕酒駕累犯易科罰金 新北已有2人得坐牢

相關新聞

高雄男酒駕撞碎四口之家 雄檢火速偵結今依殺人罪起訴

38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，才開不到600公尺，就在河東路、國民街口撞...

比「3」收30萬茶葉罐 國民黨新北前議員涉貪判6年刑

國民黨籍新北市前議員廖正良遭控關說拆除大隊不得拆違建，以手指比「3」收下30萬元，士林地方法院認定廖利用議員身分處理違章...

三井宴買台開股想當董座卻變囚犯 游世一聲請再審遭駁

前總統陳水扁女婿趙建銘等人兩度參加「三井宴」涉台開公司內線交易，最高法院去年10月判刑定讞，但寬頻房訊總經理游世一不甘遭...

缺錢買酒持刀搶街友20元 台中大叔面臨強盜7年以上重罪

台中市楊姓男子無固定工作，去年底因缺錢買酒，行經大甲區時，發現陳姓街友躺臥在地面，楊徒手搶走陳身上的錢包，但發現錢包無錢...

狗狗衝出路口害女騎士慘摔骨折 飼主遭判40日拘役

飼養寵物的狗主人要注意，要是沒將家裡毛小孩牽繩繫妥造成路人受傷，飼主可是會吃上官司；嘉義市一名陳姓民眾牽狗外出散步，疑疏...

誆越南同鄉可代為匯款 得知警到場關心馬上封鎖LINE

43歲越南籍阮氏女移工經由臉書認識同鄉，兩人互加LINE後對方告訴她可協助匯款回越南，要她依影音指示到超商操作自動櫃員機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。