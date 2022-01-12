高雄男酒駕撞碎四口之家 雄檢火速偵結今依殺人罪起訴

38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，喝完半瓶威士忌開著BMW轎車上路，才開不到600公尺，就在河東路、國民街口撞飛斑馬線上的范姓女子一家4口，范女傷重不治，丈夫、2名女兒受重傷，新興警分局事發後蒐集完整事證，高雄地檢署事發18天後火速偵結，認為黃男明知自己意識不清，仍不聽有人勸阻執意上路，今依殺人罪起訴，建請法官從重量刑。

黃男2006、2009年因酒駕肇事被警方移送，去年12月26日下午5時許，他因心情不好，約趙姓、胡姓、林姓等友人到鹽埕區一家咖啡館，黃男自備一瓶威士忌豪飲，約晚間7時許，4人準備離開去吃飯，黃男卻不聽趙姓友人勸阻，搶了車鑰匙上車就開。

檢警調查，黃男從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，沒料進到國民街口時，直直撞上范姓女子一家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起，范女送醫後不治，丈夫、2名女兒重傷，現在還在醫院觀察。

檢警偵訊時，黃男坦承他開車時早已意識不清，辯稱視線被一輛白色轎車擋住，他是從右後方超車才會撞上林男4口，但檢警根據路口監視器畫面，發現根本沒車擋住他視線，黃男是闖紅燈，已接近80公里時速直接撞上這家人。

檢警歷經18天蒐證，從黃男飲酒前到事發後行跡全都調查清楚，另根據同車趙姓友人說法，認為黃男明知無法安全駕駛，卻不聽有人勸阻，短短600公尺距離高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，造成1死3傷悲劇，具有殺人不確定故意。

檢方認為，黃男有酒駕紀錄，仍不知悔悟，使得被害人一家四口家庭破碎，今依殺人罪、公共危險罪起訴，並建請法官從重處刑。