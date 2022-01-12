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男子酒駕罰單拖欠3年 台南分署查封透天厝 他立刻繳清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市64歲李姓男子2018年間因酒駕違規被裁處9萬元，連同其他2件無照駕駛交通違規分別被裁處2300元，合計9萬4600元，迄今拒不繳納，經台南市交通局移送行政執行署台南分署強制執行，經扣押薪資未果，本月7日再發函查封其名下中西區透天厝，昨天他趕赴分署全部繳清。

台南分署連日來持續強力執行酒駕、交通違規案件，期能對酒駕、無照駕駛等交通違規，達到遏止作用。繼張姓男子近10年積欠燃料費、交通罰鍰等費用合計97筆、30萬多元，經查封其共同持分土地，胞姊出面代繳15萬元，另一半款項則以每月5000元分期償還之後，又有李男酒駕拒繳罰單被盯上。

台南分署表示，去年8月間接獲李男案件後，雖曾核發執行命令扣押其薪資，但扣押薪資未果，今年1月7日再發函查封李男名下位在中西區透天厝，他見情勢不對，昨天立即至台南分署一次繳清9萬4600元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南分署指出，經發函查封李男名下位在中西區透天厝，昨天他立即至台南分署繳清9萬4600元罰鍰。圖／本報資料照
台南分署指出，經發函查封李男名下位在中西區透天厝，昨天他立即至台南分署繳清9萬4600元罰鍰。圖／本報資料照

台南 酒駕

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