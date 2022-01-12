聽新聞
test
0:00 / 0:00
他放火想輕生卻燒死無辜鄰居 除死者家屬還要賠償這9人
男子林文芳2020年不滿房東要求搬家，在住處放火想自殺，火勢一發不可收拾，不幸燒死隔壁行動不便的黃姓鄰居，他則受不了高溫逃出火場，事後向警方投案承認縱火，一、二審依殺人罪判林19年徒刑；民事部分，台北地方法院判林文芳應賠償9名受波及的住戶和大樓管委會共17萬餘元，可上訴。
死者家屬另向林文芳求償303萬餘元，台北地院扣除家屬已領的犯罪被害人補償金160萬餘元後，日前判林應再賠償3萬餘元，可上訴。
台北市環河路三段某大樓2020年11月3日中午時分發生火警，現場傳出爆炸聲，警消獲報趕抵現場，緊急疏散20多人，住在8樓黃姓男子行動不便、長期臥床，被救出時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。
事後，縱火的林文芳到派出所投案，表示他缺錢花用，本來在自己房間燒衣服準備輕生，但因受不了大火高溫逃出。林聲稱，他知道住在同樓層的黃行動不便，不過，放火時沒想到會殃及鄰人，才沒有前去搭救。一、二審考量他自首而減刑，依殺人罪判19年徒刑，可上訴。
民事部分，9名鄰居因受火勢波及，重新整修房屋、更換家電、清潔等，共同向林文芳求償，台北地院審酌後判林應賠償9名鄰居和大樓管委會各550元至4萬餘元不等金額，共計17萬餘元。
※ 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言