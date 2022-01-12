他放火想輕生卻燒死無辜鄰居 除死者家屬還要賠償這9人

男子林文芳2020年不滿房東要求搬家，在住處放火想自殺，火勢一發不可收拾，不幸燒死隔壁行動不便的黃姓鄰居，他則受不了高溫逃出火場，事後向警方投案承認縱火，一、二審依殺人罪判林19年徒刑；民事部分，台北地方法院判林文芳應賠償9名受波及的住戶和大樓管委會共17萬餘元，可上訴。

死者家屬另向林文芳求償303萬餘元，台北地院扣除家屬已領的犯罪被害人補償金160萬餘元後，日前判林應再賠償3萬餘元，可上訴。

台北市環河路三段某大樓2020年11月3日中午時分發生火警，現場傳出爆炸聲，警消獲報趕抵現場，緊急疏散20多人，住在8樓黃姓男子行動不便、長期臥床，被救出時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

事後，縱火的林文芳到派出所投案，表示他缺錢花用，本來在自己房間燒衣服準備輕生，但因受不了大火高溫逃出。林聲稱，他知道住在同樓層的黃行動不便，不過，放火時沒想到會殃及鄰人，才沒有前去搭救。一、二審考量他自首而減刑，依殺人罪判19年徒刑，可上訴。

民事部分，9名鄰居因受火勢波及，重新整修房屋、更換家電、清潔等，共同向林文芳求償，台北地院審酌後判林應賠償9名鄰居和大樓管委會各550元至4萬餘元不等金額，共計17萬餘元。