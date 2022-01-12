比「3」收30萬茶葉罐 國民黨新北前議員涉貪判6年刑

國民黨籍新北市前議員廖正良遭控關說拆除大隊不得拆違建，以手指比「3」收下30萬元，士林地方法院認定廖利用議員身分處理違章建築，使違建可繼續使用，依貪汙治罪條例判刑6年，褫奪公權3年，沒收不法所得。案經上訴，台灣高等法院今撤銷改判，但刑度相同。

被控當「白手套」的張緯立一審無罪，檢方雖上訴但二審仍認定張不構成犯罪。

汐止區汐萬路3段一幢2層樓的鐵皮建物，2015年3月被認定是違章建築，不得補辦執照，應立即拆除，不得緩拆或免拆。屋主廖國永透過退休警察張緯立，輾轉拜託廖正良處理。

2015年10月間，廖正良在汐止服務處對張緯立比出「3」手勢（右手食指與大拇指做圓連結碰觸、其餘指頭向上伸直、手心朝己），示意成事需有30萬元報酬。張緯立事後在服務處對面郵局提領30萬，把現金裝在茶葉罐裡送至服務處。廖辯稱「茶葉罐被拿走」，否認收錢。

士院認定廖正良以議員身分在同年10月及隔年8月間，私下打電話、傳簡訊給拆除大隊副隊長蘇志民，請求暫緩或免除執行強制拆除。廖在8月18日拆除大隊到場強拆時，致電蘇「打狗之前也要看一下主人，一直在找人家麻煩」、「真的要拆，就找一些給他拆好了」。

士院指出，違建遭認定須強拆後，歷經1年多僅遭象徵性拆除屋頂， 拆除大隊沒有再排強拆作業，廖國永獲繼續使用違建利益。