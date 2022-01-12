注意！台中市警局今酒駕大執法 動員655人路檢查緝

台中市警局從去年12月至今年2月28日，有為期3個月的「掃除『醉』犯」防制酒駕專案勤務，因應農曆新年將至，今天台中市警局所轄的15個分局，將展開全市同步擴大取締酒後駕車專案勤務，動員警力達655人，希望駕駛人遵守法規，「喝酒不開車、開車不喝酒」，以免受罰。

台中市警局交通大隊表示，今天執行全市同步擴大取締酒後駕車專案勤務，動員警力達655人，由各分局針對轄內易發生酒後駕車時段、路段及區域，設立多處路檢點加強稽查取締，提醒駕駛人警方取締酒駕絕不手軟，切勿存有僥倖心理酒駕上路。

台中市交大指出，除持續辦理從去年12月1日起至今年2月28日止行為期3個月的「掃除『醉』犯」防制酒後駕車專案勤務，以機動全面巡守方式執行攔檢外，並每月不定時規劃數次全市擴大取締酒後駕車專案勤務，責由各分局針對轄內易發生酒後駕車處所及路段，規劃路檢點加強攔查取締酒後駕車，展現警方「酒駕零容忍」的執法決心。

另為有效遏止酒後駕車行為，警方並持續辦理「斷源專案」勤務作為，除結合數位電子平台、網路社群媒體，強化防制酒駕宣導作為外，更針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」及「善用大眾運輸工具」等防範措施，鼓勵業者於顧客將有酒後駕車行為時，主動適時提醒與制止，宣導與取締並重，以期從源頭斷絕酒駕行為發生。