三井宴買台開股想當董座卻變囚犯 游世一聲請再審遭駁

前總統陳水扁女婿趙建銘等人兩度參加「三井宴」涉台開公司內線交易，最高法院去年10月判刑定讞，但寬頻房訊總經理游世一不甘遭判刑4年4月、沒收6647萬犯罪所得，聲請再審、刑罰停止執行。台灣高等法院認為聲請無理，裁定駁回。

最高法院去年10月判刑定讞的被告包括趙建銘、趙父趙玉柱、游世一與台開董事長蘇德建，趙玉柱父子和游世一都已入獄服刑，其中趙建銘除加重內線交易罪外還犯偽證罪，高院上月29日裁定他執行3年10月。蘇德建因限制出境出海期限將在1月31日屆滿，高院昨日開訊問庭，不過蘇因「生病」無法到庭，檢察官認為為確保刑罰執行，請法院繼續維持限制出境處分；法官諭知候核辦。

蘇德建因病要化療，監獄行刑法規定受刑人「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」應拒絕收監；台北監獄向蘇德建接受化療的台北榮總查證，病況屬實，蘇蹲3天就出監。

2005年間，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資、不良債權融資等提案，預料可產生約15億元利得，淨值回升至18億元。台開董事長蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告「駙馬爺」趙建銘共同購買彰銀的股票。當年7月間，蘇德建兩度安排三井宴，趙在聚餐後，告知父親趙玉柱這個消息，趙向蔡清文表示要用母親簡水綿的名義買入。

游世一、趙建銘、趙玉柱、蔡清文7月25日共同買入台開公司股票後，再分別賣出，游獲利6647萬餘元，趙玉柱拿到3517萬餘元，蔡清文獲取154萬元，合計1億318萬餘元。高院更五審判趙建銘3年8月、趙玉柱4年、蘇德建3年8月、游世一4年4月徒刑，最高法院去年10月14日駁回4人上訴定讞。