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拒絕酒駕累犯易科罰金 新北已有2人得坐牢
48歲陳姓及55歲劉姓男子因多次酒駕，分別被法院處有期徒刑6個月與5個月，今兩人向新北地檢署聲請公共危險案件易科罰金，遭檢方拒絕，認為兩人先前涉犯公共危險罪已易科罰金，卻未能使人改過自新。新北地檢署強調，針對酒駕，5年內3犯及歷年累計4犯以上者，原則不准易科罰金；另針對偵查中案件，將從重、從速偵辦，原則起訴並具體求刑6月以上。
新北地檢署指出，陳姓男子分別在2009年、2016年與2020年都有過酒駕紀錄；去年8月他再度酒駕被逮，法院判處有期徒刑6月，他今天向檢方聲請易科罰金，檢方認為他多次酒駕，應知酒駕對用路人風險，卻不能改掉惡習，顯見先前易科罰金無法使陳男悔改，依刑法41條第一項不准。
劉男則是在2003年、2005年與2007年、2011年均有酒駕前科，去年2月他再度酒駕，被處有期徒刑5月，他今向檢方聲請易科罰金，同樣被檢方依刑法41條第一項不准。
新北地檢署指出，近期酒駕傷害頻傳，鑒於酒駕危害用路人甚鉅，更可能造成他人傷亡、衍生家庭悲劇，新北檢今決議將貫徹法務部及高檢署嚴懲酒駕政策，酒駕5年內3犯、歷年累計4犯以上者，原則不准易科罰金；偵查中案件，要從重、從速偵辦，原則起訴並具體求刑6月以上，以期能有效嚇阻酒駕行為。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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