快訊

嚴懲酒駕累犯！從嚴審查不易科罰金 判6月以下者吃牢飯

染疫聯醫護理師及餐酒館廚師男友 曾搭北捷、去居酒屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重里長涉貪環保志工餐費42萬 虛報出勤卻打卡出遊成鐵證

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市三重區立德里周姓里長，因經濟壓力而萌生貪汙念頭，自2017年起虛報新北市「環保義工」每月餐點費、每年誤餐費，至去年被廉政署查獲為止，共虛報申請57筆餐點與誤餐費、貪走新台幣42萬餘元，新北地檢署考量周姓里長在偵查期間坦承犯行，並繳回犯罪所得，且犯罪所得雖超過新台幣5萬元，但每筆貪汙金額均在5萬元以下，依貪汙治罪條例起訴，但請求法院依法減輕其刑。

檢廉調查，周姓里長2016年12月27日與妻子協議離婚後，因需獨力負擔貸款、子女教育經費而產生經濟壓力，他便將歪腦筋動到公務上，趁每月、每年度里長申請環保義工餐點費、誤餐費時，浮報里內環保志工清掃時數、人數，還把自己也算進環保志工名冊內，卻在簽到出勤時間出遊打卡，更將原本應發給里內其他六名環保志工的餐點費、誤餐費也一併貪走，藉此每月、每年度詐領環保志工餐點費、誤餐費共57次。

案經廉政署2021年查獲，發現他在簽到出勤應執行清掃工作時間，卻在臉書上打卡、開心PO上出遊照片，成為虛報鐵證，另外六名環保志工也作證稱從未向周姓里長領過應領得的餐點費、誤餐費。

周姓里長在偵查時坦承犯行，並繳回貪得42萬餘元，檢方考量他已認罪並繳回犯罪所得，且所圖財務雖在法定五萬元以上，但57次犯行所貪得金額均在五萬元以下，依貪汙治罪條例起訴，但請求法院依法減輕其刑。

新北市三重立德里周姓里長為經濟壓力貪走里內環保志工餐費42萬餘元，被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。圖／報系資料照
新北市三重立德里周姓里長為經濟壓力貪走里內環保志工餐費42萬餘元，被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。圖／報系資料照

貪汙

延伸閱讀

北京「粉色房子」 打卡夯

遠百竹北開幕日確定！圓樓、老街5大打卡美點先暖身

竹縣工務處長涉貪遭收押 縣府回應：全力配合司法調查

公總官員涉貪百萬 檢針對欣桃天然氣等發動第三波搜索

相關新聞

女兒童言童語「媽媽、叔叔一起洗澡」 陸軍上士休妻還向小王求償

陸軍胡姓上士6年多前與妻子結婚，婚後育有2名子女，前年9月間妻子與蔡姓男子攜2子女一同出遊後，胡男無意間聽到年幼女兒說「...

文化部前司長收百萬回扣 上訴喊「債務壓力重」高院駁回判7年10月

文化部人文及出版司前司長朱瑞皓在國立傳統藝術中心副主任任內，利用承辦2個標案的機會，透過「白手套」向廠商索賄，護航標案發...

連千毅又有事！網友留言惹到他 私訊約泡茶逼道歉被訴

知名直播主連千毅2019年9月因直播糾紛，在高雄爆發「直播主之亂」嚴重衝擊治安，全案目前仍在法院審理中；檢警另查出連涉及...

大逆轉！拿發票給吳淑珍「做公益」 種村碧君變無罪

台北地方法院審理前總統陳水扁家族詐領國務機要費案，發現「SOGO貴婦團」成員種村碧君提供發票給扁、珍，向檢方告發，台北地...

批翁重鈞家族獨占軍糧生意 法官這次判綠委免賠50萬

民進黨立委蔡易餘6年前公開質疑國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，高價轉賣給國防部獲利11億元，翁求...

名媛李珍妮告購物專家誹謗無罪 法官：舉證不夠

改名李晨頤的名媛李珍妮被媒體報導在兒子生父、「衣架大王」陳友亮的座車擋風玻璃塗鴉「狗女人」，李女認爆料者是購物專家古瀞涵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。