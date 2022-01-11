三重里長涉貪環保志工餐費42萬 虛報出勤卻打卡出遊成鐵證

新北市三重區立德里周姓里長，因經濟壓力而萌生貪汙念頭，自2017年起虛報新北市「環保義工」每月餐點費、每年誤餐費，至去年被廉政署查獲為止，共虛報申請57筆餐點與誤餐費、貪走新台幣42萬餘元，新北地檢署考量周姓里長在偵查期間坦承犯行，並繳回犯罪所得，且犯罪所得雖超過新台幣5萬元，但每筆貪汙金額均在5萬元以下，依貪汙治罪條例起訴，但請求法院依法減輕其刑。

檢廉調查，周姓里長2016年12月27日與妻子協議離婚後，因需獨力負擔貸款、子女教育經費而產生經濟壓力，他便將歪腦筋動到公務上，趁每月、每年度里長申請環保義工餐點費、誤餐費時，浮報里內環保志工清掃時數、人數，還把自己也算進環保志工名冊內，卻在簽到出勤時間出遊打卡，更將原本應發給里內其他六名環保志工的餐點費、誤餐費也一併貪走，藉此每月、每年度詐領環保志工餐點費、誤餐費共57次。

案經廉政署2021年查獲，發現他在簽到出勤應執行清掃工作時間，卻在臉書上打卡、開心PO上出遊照片，成為虛報鐵證，另外六名環保志工也作證稱從未向周姓里長領過應領得的餐點費、誤餐費。