拖欠千筆罰單、ETC費不繳 男子遭扣車並按月繳1萬5千

台中市東勢區經營工程行的徐姓男子，自2016年起，對於工程行的車輛ETC通行費、違規罰單皆拒絕繳納，拖欠921筆罰單、1251筆ETC費不繳，累計筆數竟達2172筆，光移送資料即高達50公分厚，加上欠繳的稅金、勞健保費，金額累計134萬餘元，已成為行政執行署台中分署「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」案件數最多的案件，經執行官通知到案，由執行官查扣徐的1輛得利卡貨車拍賣，並按月繳交1萬5000元，直至繳清為止。

主任執行官周隆光表示，台中分署去年底經多次通知徐男出面說明，但徐男仍拒不出面，為使徐男出來面對，承辦執行官多次至徐男戶籍地明查暗訪，但因工程行的車輛多在外縣市工地，以致於無法尋獲車輛所在。

所幸於去年12月底經執行人員多方查訪，終遇徐男之母親，承辦人員立即請徐男母親轉告，政府機關對於違規大戶且仍躲避不主動面對的義務人，必會主動執行，如徐男今年1月5日前仍不主動聯絡分署承辦人員，將向法院聲請拘票拘提徐男，且因徐男顯有繳納能力卻拒不繳納的情形，必要時，將向法院聲請管收徐男。

徐男聽聞母親轉告訊息後，終於在今年1月3日主動來電表示，給他一條活路，他願配合先交出1台車，供台中分署查封拍賣，來抵欠款，另2台車因工程業務所需希留給他使用，餘款請求分期繳納1萬5000元。自今年1月起按月辦理分期並承諾等到今年下半年的工程款撥下來，再來提高繳納金額，儘速完納欠款。

徐男今天下午到行政執行署台中分署，交出他所有的1輛中華得利卡貨車（2014年出廠），供執行官查扣拍賣，拍賣所得將作為繳納罰款，並每月繳納1萬5千元，直至繳清欠款為止。