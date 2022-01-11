載北部拆屋裝潢廢棄物亂倒彰化 兩男子各判刑一年

彰化縣偏遠地區農地常遭濫倒，彰化環、檢、警查辦埤頭鄉農地被租用傾倒大量事業汙染，又查出鄰近公私有土地被濫倒事業廢棄物，循線查獲詹姓男子與黃姓男招攬處理事業廢棄，雇用不知情的蔡姓等3名貨車司機到北部載往埤頭鄉傾倒，詹男和黃男當場挖洞回填，被依違反廢棄物清理法各判處有期徒刑一年，可上訴。

判決書指出，詹男和黃男沒有萬民營廢棄物清理、處理機構許可文件，依法不得從事廢棄物清除、處理，知道全台出現合法廢棄物處理場接近爆滿，事業廢棄物無處可去的窘境，自前（2020）年起四處找地堆置廢棄物。

詹男先占用彰化縣埤頭郷一處國有地挖洞掩埋事業廢棄物，自恃沒人發現，食髓和味，藉口提供耕作機會，向經濟困頓的施姓男子打探消息，得知同鄉許姓男子有意出租他和親族的共有地，即由黃男雇用經濟拮据的白姓男子（已獲不起訴處分）簽約租挖土機，詹男支付租金，挖土機送到彰化縣溪湖鎮鹿島橋前往租用土地的地點。

詹男雇用不知情的蔡姓、李姓、劉姓貨車司機，到新北市五股區、桃園市龜山區載運土木與建築廢棄混合物約100立方公尺，及來源、數量均不明的塑膠袋、鋼筋與碎磚瓦等一般事業廢棄物，依照詹男、黃男指示，先後載往指定地點傾倒，詹男、黃男當場挖洞掩埋後覆土掩蓋，地主許男得知偷倒的是廢棄物，並非租地耕種，當年4月報警，詹男與黃男占用國有地的不法行為跟著曝光。

李姓等兩名司機在警詢與偵查中均指認，把廠商給的事業廢棄物處理費交給綽號「迪奧詹」的詹男，蔡姓司機也說把廠商給的廢棄物處理費交出來，但不知是誰收錢，詹男犯後承獲利3萬8000元，已跟黃男均分，黃男矢口否認取得任何金錢財物。檢方起訴後，詹男繳回犯罪所得，也清除亂倒的廢棄物。