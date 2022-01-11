逃稅兩千萬餘元 他脫產裝窮慘被管收先隔離14天
47歲孫男在台北市松山區開設電子遊戲場，卻利用員工帳戶存提每月營收規避賦稅，遭國稅局查獲，核定應補徵高達2804萬餘元綜合所得稅，孫男卻將名下房產出售並扣除償還貸款後，以提領現金方式將剩餘9百萬餘元取走，案件移送法務部執行署新北分署後，孫辯稱是將現金拿去償還當鋪，卻提不出相關證明，被執行執行官聲請管收裁准，還得先熬過入所前14天單獨隔離。
新北分署指出，孫男開設的電子遊戲場在2011年至2012年間，利用以員工帳戶方式存提每月營收額，再按月以現金方式分配獲利給股東，藉此規避繳納綜合所得稅，財政部北區國稅局板橋分局查獲後，經核定孫男應補繳高達2804萬餘元賦稅，但孫男收到通知後卻以核稅重複為由申請查對更正，再利用申請更正的程序時間，出售名下房產，並將售屋所得1400萬元償還銀行貸款後剩餘的9百萬元以現金方式提領一空。
案件移送新北分署執行後，行政執行官請孫男到場說明現金流向，孫男狡稱現金拿去償還當鋪借款，卻提不出任何證據，被行政執行官當即聲請管收裁准。
因現正值疫情期間，孫男除管收3個月，尚需配合管收所防疫措施，先行單獨隔離14天，無法與外界親友會面。新北分署呼籲，被移送執行的納稅義務人應誠實繳清欠稅，切勿以脫產等方式企圖規避執行，以免被行政執行官施以管收等強制手段。
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