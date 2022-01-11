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要求降下車窗趁機潑尿 竹市潑尿怪客遭判刑3月
鄭姓男子去年11月開車行經新竹市區南大路，等紅燈時遭騎車的莊姓男子要求將車窗降下，莊隨後朝車內迅速潑尿後逃逸；新竹地院審理終結，法官認為莊無故犯案造成鄭身心受創，依強暴侮辱罪判刑3月。
經查，去年11月14日中午，莊男看見鄭開車在等紅燈，先徒手敲打對方車窗，示意鄭降下右前車窗玻璃，等車窗降下之際，莊趁其不備持事先備妥、裝有尿液之白色容器朝車內潑灑，導致鄭身上與車內都沾滿尿液，藉此貶損鄭的名譽、人格地位及社會評價。
法官指出，莊男先前曾自認與鄰居有噪音糾紛，竟以具危險性的磚頭砸毀對方陽台採光罩雨棚遭判刑3月，這次考慮到莊無故以潑灑尿液的強暴方式，侮辱鄭男，貶損鄭男人格尊嚴及名譽造成身心受創，以及車內藏有尿騷味，至今未與對方達成和解，填補鄭所受損害，審酌依強暴侮辱罪判刑3月，易科罰金9萬元。
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