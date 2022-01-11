陳柏惟陪林靜儀謝票 跌下車連續畫面曝光

前立委陳柏惟下午在台中市霧峰陪同剛立委補選勝選的林靜儀謝票時，意外從車上跌落，由同車的林靜儀陪同送中山醫學大學附設醫院急診。林靜儀說，陳柏惟經過斷層掃描，目前腦部無出血現象，意識清楚，狀況穩定，另在肩膀有擦挫傷，但畢竟有撞到頭，仍得觀察。
她說，他和陳柏惟上車時都曾由助理檢查腰帶確實扣好，只是從影片看來，當時陳柏惟的雙手是高舉而未扶著前方的橫桿；可能因陳柏惟高大，腰帶的強帶不夠而跌落。
陳柏惟下午陪同林靜儀搭乘紅色吉普車謝票經過霧峰區吉峰路和吉峰東路口時，突然跌下車，路旁有民眾看到驚訝的趕緊上前想幫忘，站在車上的林靜儀也要駕駛趕緊上前查看。
前立委陳柏惟下午在台中市霧峰陪同剛立委補選勝選的林靜儀謝票時，意外從車上跌落，由同車的林靜儀陪同送中山醫學大學附設醫院急...
前立委陳柏惟下午在台中市霧峰陪同剛立委補選勝選的林靜儀謝票時，意外從車上跌落，由同車的林靜儀陪同送中山醫學大學附設醫院急...
前立委陳柏惟下午在霧峰謝票車掃時意外跌落，由同車的林靜儀醫師陪同到院，據陳柏惟服務處人員說，他目前意識清楚，狀況穩定，正...
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