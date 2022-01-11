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女兒童言童語「媽媽、叔叔一起洗澡」 陸軍上士休妻還向小王求償

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

陸軍胡姓上士6年多前與妻子結婚，婚後育有2名子女，前年9月間妻子與蔡姓男子攜2子女一同出遊後，胡男無意間聽到年幼女兒說「媽媽有跟叔叔一起洗澡、一起睡覺」，妻子否認出軌，卻又被抓包兩人出入男方住處且摟肩、親吻臉頰，胡男與妻子離婚，並對蔡男提告，台南地院判賠18萬元，可上訴。

胡男主張，2020年9月25日前妻攜2名幼兒與蔡男一同出遊回來後，無意間聽到女兒說「媽媽有跟叔叔一起洗澡、一起睡覺」，驚覺有異，質問前妻卻矢口否認。然而，前妻與蔡男同年10月10日一起從蔡男家中出入，一起買午餐，期間蔡男更與前妻有摟肩、親吻額頭、臉頰等行為，已逾越一般社交行為而有不正常往來。

他表示，蔡男與前妻偷情行徑，令幸福美滿之婚姻，一夕幻滅，竟毫不避諱在2名幼兒面前展露無遺，更嚴重戕害幼兒心靈。因此，他向蔡男請求60萬元精神賠償。

蔡男表示，他與女方算是有在交往，有帶她去買午餐，也有帶她和她小孩去玩。他也說，女方說她要跟她先生離婚，但需要時間。

他指出，自2020年8月底開始與女方同居在其住處，10月後一起住在旅館；有與女方發生性行為好幾次，次數忘記了，同年11月17日最後一次發生性關係，也是同住至該日。

台南地院據相關證據調查的結果，認定蔡男與女方有男女朋友關係交往及發生性關係非僅一次等事實。認蔡男不法行為，已侵害胡男的配偶權且情節重大。審酌兩造的社會地位、經濟能力、身份、職業，蔡男行為破壞婚姻制度，造成胡男家庭破裂及所受心靈創傷程度等情，認胡男請求蔡男給付精神慰撫金18萬元為適當。

台南地院審酌，蔡男行為破壞婚姻制度，造成胡男家庭破裂及所受心靈創傷程度等情，認胡男請求蔡男給付精神慰撫金18萬元為適當。圖／本報資料照
台南地院審酌，蔡男行為破壞婚姻制度，造成胡男家庭破裂及所受心靈創傷程度等情，認胡男請求蔡男給付精神慰撫金18萬元為適當。圖／本報資料照

婚姻 離婚 出軌 性行為 陸軍

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