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文化部前司長收百萬回扣 上訴喊「債務壓力重」高院駁回判7年10月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

文化部人文及出版司前司長朱瑞皓在國立傳統藝術中心副主任任內，利用承辦2個標案的機會，透過「白手套」向廠商索賄，護航標案發包，台北地方法院依貪汙罪判朱有期徒刑7年10月，褫奪公權5年，犯罪所得180萬元沒收。朱稱「債務壓力沉重」而失慮，台灣高等法院今駁回上訴。

「白手套」潤祥公司陳金源一審遭判刑5年6月，褫奪公權3年，犯罪所得58萬元沒收；潤祥公司邱祥豪判刑2年，緩刑3年，褫奪公權5年，犯罪所得22萬元沒收，向公庫支付20萬元；廠商安慶公司負責人廖育強判刑1年，褫奪公權1年，緩刑2年，犯罪所得240萬元沒收，向公庫支付10萬元。本案僅朱瑞皓上訴。

檢方指控朱瑞皓2018年承辦台灣戲曲中心「多功能廳等空間室內整修工程」2項、共4千多萬元的標案，因廖育強有意承攬，透過「白手套」與朱瑞皓接觸，朱洩漏招標案資訊，與廠商約定索賄的回扣

之後，朱瑞皓勾選標案評選委員名單，讓廖育強得標，廖2019年1月將賄款元交給陳金源、邱祥豪再轉交朱瑞皓，廖並多次招待朱瑞上酒店喝花酒，賄款交付過程，陳金源、邱祥豪各分得款項58萬元、22萬元。

朱瑞皓認為自己素行良好、沒有前科，只是因為債務壓力沉重，為填補資金缺口而一時失慮，他已坦認犯行、繳回不法所得；因家中有稚子、老母待扶養，朱主張若被抓去服刑，全家將頓失依靠，上訴請求輕判並宣告緩刑。

高院認為朱洩漏內部招標文件、破壞政府採購案件競爭公平，使人民喪失對公務廉潔性的信賴，兼衡他在案件中居關鍵公務員角色、實際收取回扣金額、戲曲裝修案工程品質評等為甲等，「戲曲裝修案」、「琴房統包案」各量處6年8月、6年徒刑，合併執行7年10月，量刑妥適。

朱瑞皓犯案時擔任年收入150萬元的公職，只為了填補個人資金缺口就收回扣，且自2018年7月擔任傳藝中心副主任後，短短1年多就兩度收受，高院認為不值得同情，沒有再減刑餘地。

朱瑞皓。資料照片／記者林澔一 攝影
朱瑞皓。資料照片／記者林澔一 攝影

回扣 賄款 債務 台灣高等法院 公務員 貪汙 文化部

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