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台南歸仁警方抓酒駕 近半泰、菲外籍移工

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁警分局昨天取締酒駕取締10件，在仁德區查獲菲律賓、越南籍移工酒駕各2人；警方表示，最近抓酒駕經常發現外籍移工，除了菲律賓、越南也不乏泰國籍外國人。

交通組巡官 楊力行說，其實歸仁警方元旦連假起就持續加強取締酒駕，但許多民眾就是講不聽、罰不怕；不過外國人比例這麼高剛開始是有點意外，但只要酒駕，通通抓。

員警說，農曆春節將屆，許多公司辦尾牙春酒活動，尤其歲末寒冬也常有三五好友常會聚集小酌，轄區外國人也很常見，酒駕雖已加重罰則，仍有部分民眾存有僥倖心態，認為能躲避警方取締，因此酒駕案件仍層出不窮。

分局長邱顯良表示，勿酒後駕車「已是全民共識」，呼籲民眾有飲酒千萬不要酒後駕車，可電請計程車代駕，或由沒飲酒友人駕駛，為保障用路人安全，歸仁分局將持續規劃專案勤務，針對轄區易酒駕路段加強路檢攔查，強力執法杜絕酒駕。

台南歸仁警方抓酒駕，近半泰、菲外籍移工。圖／警方提供
台南歸仁警方抓酒駕，近半泰、菲外籍移工。圖／警方提供

酒駕 移工

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