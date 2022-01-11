哥要封死弟房門被阻擋 持鐵鎚打傷弟及弟媳頭部

苗栗縣民芎姓男子，不滿前弟媳小麗（化名）與弟弟離婚後，還多次到他家探視子女，去年持鐵鎚及鐵釘欲將弟弟的房門封死，弟媳見狀上前阻攔，芎男持鐵鎚揮打弟媳小麗的頭部2下，弟弟上前阻擋，也遭芎男持鐵鎚揮打頭部數下，二審以雙方達成和解，被害人當庭表示原諒芎男，台中高分院依重傷未遂罪將芎男判刑2年9月。可上訴。

二審合議庭審酌，芎男自我控制能力不佳，動輒對他人暴力相向、素行不良，本案僅因生活中與前弟媳發生摩擦、爭執，不思以理性、和平方法解決歧見，貿然以暴力施暴，造成被害人嚴重傷害，弟弟及弟媳身心受創，但獲被害人原諒，予以判刑。

判決書指出，芎男與弟弟同住在苗栗縣住處，他因不滿前弟媳小麗離婚後仍經常出入他住處探視子女，去年6月8日下午，在住處2樓弟弟房間門口，持鐵鎚及鐵釘欲將弟弟房門釘死，小麗見狀上前阻攔，遭芎男持鐵鎚揮打她頭部兩下，致她受有頭部外傷、頂部撕裂、腦水腫、硬腦膜下出血的傷害。