司法院長：民眾對法官信任程度連3年上揚 達53.7%

「第77屆司法節學術研討會」今日上午在國家圖書館國際會議廳舉行，司法院長許宗力、法務部長蔡清祥、全國律師聯合會理事長陳彥希共同開幕主持。許希望國人打破「越多審級越能保護人民訴訟權益」的迷思，支持1999、2017年兩次司改國是會議都無異議通過的金字塔訴訟方案。

國民法官法明年即將上路，本屆研討會的3場議程也都圍繞著國民法官新制思考。第一場學術研討會將由台南地方法院法官陳欽賢、彰化地院庭長廖健男報告「審判長的挑戰與突破：國民法官案件審理中的訴訟指揮與國民照料」；第二場則由法律扶助基金會台北分會會長林俊宏報告「選任程序應有的思維與實踐」；第三場則由中央大學法律與政府研究所副教授溫祖德報告「國民法官新制下法院對國民法官之指示 - 從當事人參與及檢察官監督談起」。

許宗力稱依民調資料，有81.7%的受訪民眾認同「國民法官制度可以讓台灣司法更好」，而模擬法庭的舉辦經驗顯示，民眾之所以願意付出珍貴的時間、精力，不單只是為了盡國民義務，更是基於對於民主法治的期待與責任感。他相信透過國民的直接參與、多元意見表達，將促進司法與社會的相互理解，塑造出理性思辯、公民參與的社會文化。

許說，去年司法院委託民調公司辦理「一般民眾對司法認知調查」，民眾對「法官信任程度」連續三年上揚（53.7%），對「法官審判公信力滿意比率」也連續二年突破六成，創歷年新高。他認為在每年新收案件數高達300多萬件的高壓環境中，能夠獲得人民肯定的評價並不容易。

許宗力在致詞時聚焦減輕法官工作負擔，他也提到訴訟程序金字塔，認為唯有打造堅實的第一審及嚴格的法律審，才能合理分配司法資源，提升司法整體效能。

陳彥希表示，國民參與審判是我國刑事訴訟引入交互詰問制度以後最大的變革，從歷史上看，陪審，或人民參與審判，大概是起源於1066年諾曼人入侵英國，因審判過程比較人道，逐漸取代中世紀的火審、水審等殘酷審判，而成為大家接受的審判制度。

陳說，隨著大英國協、法國革命及法國拿破崙的影響，陪審制度有一度幾乎被大部分歐洲國家接受，但從1850年以後，或許因為耗費時間及經費太高，或是法官的專業更受到倚重，陪審制度開始式微，歐洲許多國家都放棄陪審，德國也從1924年起，以參審取代陪審。不過，晚近全球人權意識高漲，人民參與司法又受到重視，這幾年來日本、韓國已經先後採取人民審判。

陳彥希認為人民參與審判，就會讓人民的觀點及視野成為司法審判的重要基礎，也會讓司法展現時代的精神，彰顯出民主的真諦，讓司法所表彰的價值，貼合人民心中的想法，真正成為人民的司法。但他也提到，參與國民法官審判的辯護服務，必須花費數倍於一般案件的時間與勞費，實施國民法官制度，必須合理提高法律扶助律師的報酬，才能吸引深資的律師參與這項重要的制度。