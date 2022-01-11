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男子不滿討債反將人砍成重傷 二審改以殺人未遂罪重判

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

賴姓男子與蔡姓男子有1萬多元債務糾紛，2年多前蔡搭乘林姓友人轎車前來討債，反遭他持長刀朝蔡臉部砍擊數下後還追出屋外，林見狀持棍棒下車也遭砍重傷，沿路呼救逃命後失血休克，經送醫倖免於難，一審認賴犯重傷害未遂罪處3年4月，檢方上訴，二審改認殺人未遂罪，處5年4月，可上訴。

台南高分院合議庭審理時，賴辯稱，當天蔡男爬窗進入他的住處，當時他在睡覺，他聽到有聲音，他看到蔡男進入裡面，叫他離開他不離開，因而起口角，後來林男也進來屋內，就直接拿刀子往他頭部砍下去，他全身是血才去搶對方的刀子，搶刀子的過程中，蔡男還拿棍棒打他。他坦承傷害，但否認有殺人的犯意。

一審認定賴犯重傷害未遂罪處3年4月，檢方不服上訴。檢方認為，林與賴素不認識，並無恩怨，且賴持長達60公分長刃，朝蔡、林人體頭臉要害揮砍，自有殺人犯意。

合議庭認為，是否有殺人犯意，自應審酌當時情況，視其下手的輕重、加害的部位等，作為判斷的依據。賴男基於殺人的未必故意而持刀攻擊蔡、林兩人頭臉，其中林失血過多現場休克，幸經緊急醫療救治才倖免於難，自應論以殺人未遂罪，原審僅論以普通傷害及重傷害未遂罪，有所違誤，因而撤銷改判。

合議庭審酌，賴男有妨害自由等暴力型前科，與蔡、林兩人發生衝突後，未能控制自己的情緒，萌生殺人犯意，率爾持長刀攻擊蔡、林兩人受傷，雖林幸未發生死亡的結果，惟其當場失血過多休克，傷勢非輕。兼衡賴男犯罪動機是因蔡男索債而起、目的、犯罪的手段與情節、造成生命受到危害，犯後否認犯行，且未能與蔡、林兩人和解或徵得諒解的犯後態度，認賴犯殺人未遂罪，處5年4月徒刑。

台南高分院認為，賴男與蔡、林兩人發生衝突後，萌生殺人犯意，率爾持長刀攻擊蔡、林兩人受傷，林當場失血過多休克，傷勢非輕，改以殺人未遂罪論處，改判處5年4月。圖／本報資料照
台南高分院認為，賴男與蔡、林兩人發生衝突後，萌生殺人犯意，率爾持長刀攻擊蔡、林兩人受傷，林當場失血過多休克，傷勢非輕，改以殺人未遂罪論處，改判處5年4月。圖／本報資料照

殺人 債務

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