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連千毅又有事！網友留言惹到他 私訊約泡茶逼道歉被訴

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

連千毅引發的「直播主之亂」官司還沒終結，他又因恐嚇網友被高雄地檢署起訴。翻攝自連千毅臉書
連千毅引發的「直播主之亂」官司還沒終結，他又因恐嚇網友被高雄地檢署起訴。翻攝自連千毅臉書
知名直播主連千毅2019年9月因直播糾紛，在高雄爆發「直播主之亂」嚴重衝擊治安，全案目前仍在法院審理中；檢警另查出連涉及多起恐嚇，只要網友在臉書貼文、留言讓他形象受影響，不僅親自私訊約對方「泡茶」，還指揮小弟要對方收「白包」，高雄地檢署偵結，今依恐嚇罪起訴連千毅及陳姓、黃姓、蘇姓小弟。

臉書直播興起後，連千毅2016年在左營區開設「蘭庭精品」，以口頭禪「現主時」、「刷整排愛心」迅速闖出名號，但他吸收公司男員工加入「天道盟太陽會」等犯罪組織，只要他直播過程中有網友留言，影響到連千毅形象，截圖後不僅由他親自私訊逼對方道歉，還會將截圖傳到公司群組，由小弟出馬接力傳訊，要求留言網友刪文或發文道歉。

檢警調查，2019年９月連千毅接受媒體採訪，介紹倉庫坐擁的名車品牌，楊姓網友看到連千毅講錯車輛型號，在新聞粉絲頁留言糾正；連看到留言後不滿，9月11日親自私訊楊姓網友，逼迫對方將留言刪除「給你三天時間，要不然在找時間約你泡茶」、「我看你行情不錯，都拍好車，我一個人15台車，我在跟你認識一下」。

連傳完訊息後，再將楊姓網友的留言截圖傳到公司群組，指揮小弟接力私訊恐嚇「三天內把留言刪除，不然一定請你喝茶，不信試試看」；楊姓網友收到恐嚇訊息後報警。

警方介入調查後，發現不僅楊姓網友受害，藍姓網友在連千毅直播間競標福箱，卻因買賣糾紛被連的小弟私訊嗆聲「沒屁股還跟人家競標？」「姓名電話地址傳來」、「3100（指白包）要給你」、「最好公開跟任哥（連千毅綽號）道歉，不然馬上找到你」、「我說的是發文公開道歉」；藍姓網友收到恐嚇訊息後，隨即在個人臉書發文致歉。

不僅於此，2019年4月間，連千毅不滿網友在他直播下方留言鬧場，請該名網友出來「吃整排漢堡」，因此鬧上新聞版面，周姓網友看到新聞分享到個人臉書也有事，連千毅不滿周男發文寫的「好蠢洗臉人吃漢堡這種事也幹得出來，幼稚找個路人演的膩」，是在暗指他請人吃漢堡是找人演戲，請小弟私訊周男「你確定要這樣批評這樣誹謗？」、「小心惹禍上身」。

檢警偵辦時，根據周姓、楊姓、藍姓等網友供述及與連千毅小弟的對話截圖，認定連千毅涉嫌指揮小弟恐嚇網友，全案偵結，依恐嚇罪將連千毅及3名小弟起訴。

連千毅引發的「直播主之亂」官司還沒終結，他又因恐嚇網友被高雄地檢署起訴。翻攝自連千毅臉書
連千毅引發的「直播主之亂」官司還沒終結，他又因恐嚇網友被高雄地檢署起訴。翻攝自連千毅臉書

連千毅 恐嚇

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