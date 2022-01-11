快訊

獨／境外移入暴增 北市聯醫中興院區專責護理師疑確診

龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男積欠交通罰鍰及費用30萬 胞姊出手代繳一半款項

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市40歲張姓男子近10年積欠燃料費、交通罰鍰等費用合計97筆、30萬多元，其中，超速、無照駕駛及闖紅燈等交通違規被裁處就有59筆、23萬多元，迄今一毛未繳，案經移送行政執行署台南分署查封他名下二筆位在永康區持分土地，昨天胞姊代繳積欠半數款項15萬元，其餘由張男以每月5000元分期償還。

台南分署調查，張男欠繳101、102、103、109年度燃料費、102、103、105、107、109年度公路法罰鍰及強制汽車責任保險罰鍰、交通罰鍰等合計欠繳97筆、30萬3568元，分別經台南市府交通局、公路總局嘉義區監理所台南監理站、台北市警局中正第一分局等單位移送台南分署強制執行。

其中，又以超速、無照駕駛及闖紅燈等交通違規居多，合計59筆、23萬多元，最貴的一張罰單則為1萬5000元，

台南分署表示，前年11月間接獲移送案件後，雖曾核發執行命令扣押張男存款，但未扣得存款，之後再查封張男名下二筆位在永康區的持分土地。因此，昨天張男在姊姊陪同下，由姊姊先行繳納半數款項15萬元，其餘由張男以每月5000元分期償還。

台南分署提醒，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥悻，挑戰公權力。

張男近10年積欠30萬多元稅款及罰鍰，經移送台南分署查封他名下二筆位在永康區持分土地後，胞姊昨天出面代繳15萬元，其餘由張男以每月5000元分期償還。圖／本報資料照
張男近10年積欠30萬多元稅款及罰鍰，經移送台南分署查封他名下二筆位在永康區持分土地後，胞姊昨天出面代繳15萬元，其餘由張男以每月5000元分期償還。圖／本報資料照

台南 交通違規

延伸閱讀

看過來！1年取締1.3萬件 台南市第1名測速照相桿在這裡

台9線166.5K測速桿 花蓮新冠王

貨運曳引車及半拖車大拍賣 台南分署1月17日登場

不孝兒多次無照騎車欠34萬罰鍰 房產被查封老母急出面

相關新聞

連千毅又有事！網友留言惹到他 私訊約泡茶逼道歉被訴

知名直播主連千毅2019年9月因直播糾紛，在高雄爆發「直播主之亂」嚴重衝擊治安，全案目前仍在法院審理中；檢警另查出連涉及...

大逆轉！拿發票給吳淑珍「做公益」 種村碧君變無罪

台北地方法院審理前總統陳水扁家族詐領國務機要費案，發現「SOGO貴婦團」成員種村碧君提供發票給扁、珍，向檢方告發，台北地...

批翁重鈞家族獨占軍糧生意 法官這次判綠委免賠50萬

民進黨立委蔡易餘6年前公開質疑國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，高價轉賣給國防部獲利11億元，翁求...

名媛李珍妮告購物專家誹謗無罪 法官：舉證不夠

改名李晨頤的名媛李珍妮被媒體報導在兒子生父、「衣架大王」陳友亮的座車擋風玻璃塗鴉「狗女人」，李女認爆料者是購物專家古瀞涵...

小女友廁所生子 狠男將親生骨肉裝垃圾袋拋入工地丟棄

擔任詐騙集團成員的黃姓男子發現宋姓未成年女友在廁所生下一名男嬰，竟清洗血跡，將男嬰裝入垃圾袋中丟棄工地，宋女也沒有阻止，...

遭掀前科稱「那你強暴我」 男怒極拿石塊砸死女移工

新北市王姓男子去年開車載吳姓女移工至海邊散心，因對方提及妨害性自主前科，怒極下持石塊重擊她後腦，見她倒地仍繼續再砸4、5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。