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台南男積欠交通罰鍰及費用30萬 胞姊出手代繳一半款項
台南市40歲張姓男子近10年積欠燃料費、交通罰鍰等費用合計97筆、30萬多元，其中，超速、無照駕駛及闖紅燈等交通違規被裁處就有59筆、23萬多元，迄今一毛未繳，案經移送行政執行署台南分署查封他名下二筆位在永康區持分土地，昨天胞姊代繳積欠半數款項15萬元，其餘由張男以每月5000元分期償還。
台南分署調查，張男欠繳101、102、103、109年度燃料費、102、103、105、107、109年度公路法罰鍰及強制汽車責任保險罰鍰、交通罰鍰等合計欠繳97筆、30萬3568元，分別經台南市府交通局、公路總局嘉義區監理所台南監理站、台北市警局中正第一分局等單位移送台南分署強制執行。
其中，又以超速、無照駕駛及闖紅燈等交通違規居多，合計59筆、23萬多元，最貴的一張罰單則為1萬5000元，
台南分署表示，前年11月間接獲移送案件後，雖曾核發執行命令扣押張男存款，但未扣得存款，之後再查封張男名下二筆位在永康區的持分土地。因此，昨天張男在姊姊陪同下，由姊姊先行繳納半數款項15萬元，其餘由張男以每月5000元分期償還。
台南分署提醒，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥悻，挑戰公權力。
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