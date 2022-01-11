不孕夫妻找俄羅斯女郎代孕產龍鳳胎 掮客罰30萬判緩刑　　

黃姓男子介紹台灣一對不孕夫妻赴俄羅斯找俄籍女郎從事代理孕母的服務，收費10萬美元，事成後，因尾款談不攏等，黃向檢警自首。台北地方法院審理，依犯人工生殖法圖利居間介紹生殖細胞罪判黃有期徒刑10月，緩刑5年。

判決指出，黃應於緩刑確定後4年內，向公庫支付30萬元，並向檢察官指定符合公益目的的機構或團體提供60小時義務勞務，以收矯正之效。可上訴。

人工生殖法第31條規定，意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上、100萬元以下罰金；司法實務上查緝有盲點，犯罪數不多。

判決說，黃姓男子曾違反人工生殖法案，2016年8月19日判緩刑2年確定，還是重操舊業，不詳時間起，又在網路刊登、招攬前往俄羅斯人工生殖的廣告訊息。

一對夫妻有尋找代理孕母的計畫，與黃聯繫，黃2019年7月19日與對方見面商談，表示自己的配偶為俄羅斯籍、有與俄羅斯醫院配合代孕的管道，介紹這對夫妻購買俄羅斯籍女郎代孕子宮的服務。

黃與這對夫妻簽訂「新希望優生包生代孕契約」，收取9萬元美金，這對夫妻2019年9月21日赴俄羅斯，2020年2月由當地「AmypMeD」醫院醫師將先生的精子與俄羅斯籍女子的卵子結合，再將受精胚胎植入代理孕母的子宮，2020年10月20日產下龍鳳胎。

後來，黃姓男子與客戶夫妻就尾款如何給付、如何將龍鳳胎於疫情期間接回台灣等發生糾紛，黃自首犯罪，檢察官起訴他。