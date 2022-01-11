批翁重鈞家族獨占軍糧生意 法官這次判綠委免賠50萬

立委翁重鈞。圖／聯合報系資料照片 民進黨立委蔡易餘6年前公開質疑國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，高價轉賣給國防部獲利11億元，翁求償後，一、二審判蔡應賠償20萬元；蔡評論判決結果，再批玉豐獨占均量生意，翁認為侵害名譽權，再度提告求償50萬元，台北地方法院判翁敗訴，可上訴。

翁重鈞提告主張，蔡易餘得知前案訴訟結果，發表聲明指出「翁重鈞時任立委時，透過職權，家族取得臺灣省糧食局白米密封包裝機等設備，從84年獨佔國防部軍糧生意，近年來翁重鈞家族光二氧化碳密封包裝米，在106年當年度以賺取1100萬元計算，至今24年來至少就賺2億4000萬元」等語。

翁重鈞認為，蔡易餘聲明的言論嚴重侵害他的名譽權，造成他精神極大痛苦，要求蔡賠償50萬元並登報道歉。

蔡易餘抗辯，他聲明言論是針對前案判決結果表達不滿，其中也說明了雙方各自主張，屬於中性陳述，與翁的名譽毫無關聯。再者，翁任職立委期間，玉豐向國防部陳情而取得軍糧業務，又標得密封包裝機，因此取得附隨的軍糧業務獨佔權。

他認為，資料足以讓一般人相信翁透過職權使家族企業取得軍糧業務，而他身為立委，並經合理查證，有義務揭露讓社會知悉，且他為強調玉豐單以經營軍糧獲利，認為翁的請求無理由。

法院認為，蔡易餘的言論是表達不服前案判決的理由，難認與翁的名譽權相關，雖蔡指稱翁利用立委職權使玉豐公司標的白米密封包裝機，得以長期獨佔軍糧生意，賺取獲利，雖侵害翁的名譽權，但適用真實惡意及善意評論原則。