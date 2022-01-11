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名媛李珍妮告購物專家誹謗無罪 法官：舉證不夠

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

李珍妮。 聯合報系資料照
李珍妮。 聯合報系資料照
改名李晨頤的名媛李珍妮被媒體報導在兒子生父、「衣架大王」陳友亮的座車擋風玻璃塗鴉「狗女人」，李女認爆料者是購物專家古瀞涵，自訴古女、古女經紀人、媒體共5人誹謗、公然侮辱，台北地方法院審理，判5名被告無罪。可上訴。

李女自訴稱，週刊2019年4月24日在封面刊登「李珍妮毀爛衣架大王座車，毒罵兒生父娶購物專家」。

報導的內文為「……對於小兒子的生父、有五分埔『衣架大王』封號的陳友亮要娶前購物專家瀞涵抓狂，不但在自己臉書PO文罵女方是小三且劈腿多男，還破壞男方車子，竟在擋風玻璃上塗鴉『狗女人』等字眼謾罵，行徑既失控又暴走」。

李女認為，報導所指的爆料者是古瀞涵，週刊社長、編輯，副總編輯、古女的經紀人侵害她的名譽，犯公然侮辱、加重誹謗罪。

法院審理，媒體人否認犯行，古瀞涵辯稱，2019年4月13日陳友亮家中外傭下樓要去洗車，看到車輛遭破壞，外傭就拍照傳給陳友亮，當時她在陳的身邊，但她不是爆料人。

法官認為，李珍妮曾於2019年4月12日前往陳友亮住處的停車場，隔天，陳的車輛就被破壞，且李珍妮使用的FB網頁也張貼、發表相關文字，媒體報導已盡查證義務，報導對李珍妮或屬負面評論，但與加重誹謗、公然侮辱罪構成要件不同。

判決指出，依李珍妮提出證據，無法形成被告等人有罪確信，判決古瀞涵、古女經紀人、媒體人士無罪。

公然侮辱

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