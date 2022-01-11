小女友廁所生子 狠男將親生骨肉裝垃圾袋拋入工地丟棄

擔任詐騙集團成員的黃姓男子發現宋姓未成年女友在廁所生下一名男嬰，竟清洗血跡，將男嬰裝入垃圾袋中丟棄工地，宋女也沒有阻止，但警方事後未發現男嬰屍體或遺骸，最高法院依產後殺子未遂罪判宋女1年徒刑定讞。

至於黃的部分，高雄高分院二審依成年人共同故意對兒童殺人未遂罪判7年6月，他未上訴第三審而定讞。

判決指出，黃和宋女離家一起加入詐騙集團，投宿其他詐騙成員的家中，2人皆被通報為失蹤人口；宋女2019年4月發現懷孕，預產期為同年9月底，診所也向高雄市府社會局通報宋女未成年懷孕。

黃和宋女擔心參與詐騙集團一事被警方查獲，事後未再產檢，直到2019年10月8日清晨，宋女在廁所產下男嬰，黃受到其他詐騙成員威脅，「將小孩處理掉，否則要對你不利」，加上自己自始也不希望女友生下小孩，便先清洗廁所血跡，將男嬰連同胎盤、臍帶裝入黑色塑膠袋，外出行經某工地隔著圍籬，將裝男嬰的塑膠袋拋入工地。

宋女見黃拿垃圾袋外出，曾詢問對方要去哪裡，黃也回答「去處理那個垃圾袋」，宋女得知小孩要被丟棄，也沒有出聲制止或報警。黃、宋女事後到台中某超商被警方發現是失蹤人口，且宋女曾被通報未成年懷孕，詢問小孩下落，才揭發案情。

警方事後到工地尋找，未發現男嬰屍體或遺骸，只找到部分小碎骨，送驗後確認並非人類骨骸，而男嬰至今下落不明。高雄地方法院一審依殺人未遂罪，判黃9年、宋女6年徒刑。