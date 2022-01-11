快訊

邀俄軍入關維穩？哈薩克「借刀宮鬥」血的代價

台彩春節加碼8.8億元！大樂透連開15天多360組百萬紅包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹檢嚴懲惡性重大酒駕者 2人發監執行

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

針對近來酒後駕車肇事導致用路人死傷案件，新竹地檢署今聲名，對於酒駕等不能安全駕駛案件，如判處有期徒刑6 月以下確定的執行案件，將從嚴認定個案得否易科罰金，若情節達難收矯正之效，或難以維持法秩序者，將依法發監執行，以嚴懲酒駕，杜絕僥倖。

新竹地檢署指出，去年12月起迄今，總計有2人犯刑法酒駕公共危險罪，雖經法院判刑6月以下刑期確定，仍發監執行。其中，林姓受刑人經法院判處有期徒刑4月確定，因其5年內已3犯公共危險罪，嚴重危害用路人安全，檢方執行檢察官從嚴認定易科罰金，於今年1月2日發監執行以維整體法秩序。

檢方表示，為遏止酒駕歪風，檢方除支持警察機關強力執法外，也重申對於心存僥倖一再觸法之徒，絕不寬貸，凡個案情節經執行檢察官認為難收矯正之效或難以維持法秩序者，將發監執行，以正法紀，守護用路人之身家安全。

檢方指出，為遏止酒駕歪風，凡個案情節經執行檢察官認為難收矯正之效或難以維持法秩序者，將發監執行，以正法紀，守護用路人之身家安全。圖／報系資料照
檢方指出，為遏止酒駕歪風，凡個案情節經執行檢察官認為難收矯正之效或難以維持法秩序者，將發監執行，以正法紀，守護用路人之身家安全。圖／報系資料照

酒駕 新竹

延伸閱讀

影／小黃運將酒駕撞車 卡駕駛座全身傷醫院檢測遭逮

北市小黃運將酒駕上路 擦撞汽車釀禍翻車

高雄酒駕造成全家1死3傷天倫夢碎 社會捐款逾792萬元

影／男行駛北海岸左右偏移 員警鳴笛攔檢查獲酒駕

相關新聞

竹檢嚴懲惡性重大酒駕者 2人發監執行

針對近來酒後駕車肇事導致用路人死傷案件，新竹地檢署今聲名，對於酒駕等不能安全駕駛案件，如判處有期徒刑6 月以下確定的執行...

租車沒錢還 男直接占為己用…趴趴走被警查獲

高雄62歲謝姓男子去年底租下一輛機車，卻沒錢繳清租用費，謝男於是將租來的機車占為己有，在高雄市區騎著四處走，鹽埕警分局五...

劉薰愛前雞頭男友一根電擊棒榨富商 前科多、10罪關8年

曾與變性模特兒劉薰愛交往過的男子李庠岑，夥同混血女模蔡瀞瑢設計「仙人跳」，扮成蔡女男友向被害富商勒索8百多萬元，被檢方起...

逼5學生絕對服從 狼師判12年半

卅八歲方姓男子被控擔任新北某高中國文教師時，涉與五名男學生簽定「絕對服從契約」，以各種名義進行「懲罰」，包括要學生在其面...

男欠1600多件罰單累計200多萬 屏東分署查扣5車分60期繳

屏東縣潘姓男子3年來滯納監理罰鍰與通行費累計達1600多件，200多萬元未繳，行政執行署屏東分署調查發現，潘男名下有10...

酒駕男摔落排水溝身亡 「沒護欄沒警示」法院判國賠139萬元

彰化縣王姓男子前年9月夜間騎機車行經花壇鄉溪南街417巷，卻從缺口跌落一旁排水溝身亡，家屬認為該道路堤岸未設護欄、警告標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。