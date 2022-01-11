竹檢嚴懲惡性重大酒駕者 2人發監執行

針對近來酒後駕車肇事導致用路人死傷案件，新竹地檢署今聲名，對於酒駕等不能安全駕駛案件，如判處有期徒刑6 月以下確定的執行案件，將從嚴認定個案得否易科罰金，若情節達難收矯正之效，或難以維持法秩序者，將依法發監執行，以嚴懲酒駕，杜絕僥倖。

新竹地檢署指出，去年12月起迄今，總計有2人犯刑法酒駕公共危險罪，雖經法院判刑6月以下刑期確定，仍發監執行。其中，林姓受刑人經法院判處有期徒刑4月確定，因其5年內已3犯公共危險罪，嚴重危害用路人安全，檢方執行檢察官從嚴認定易科罰金，於今年1月2日發監執行以維整體法秩序。