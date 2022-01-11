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租車沒錢還 男直接占為己用…趴趴走被警查獲

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄62歲謝姓男子去年底租下一輛機車，卻沒錢繳清租用費，謝男於是將租來的機車占為己有，在高雄市區騎著四處走，鹽埕警分局五福四路派出所前天深夜臨檢時，當場查獲這輛被謝男占用的機車，全案警詢後依侵占罪嫌移送高雄地檢署。

警方前天凌晨1時許，在在鹽埕區五福四路14巷口執行攔檢勤務，謝男行經攔檢路段前，車速忽快忽慢，還在臨檢點前猶豫不決，引起員警懷疑，指揮謝男靠邊停車後，利用警用小電腦查詢機車資訊，一查該輛機車已被通報失竊，當場將謝男逮捕。

警方調查，謝男上月23日租用機車，原定隔天還車，沒想到他借了超過10天仍未還車，車行才向警方通報失竊，他向警方供稱，他本來計畫到嘉義工作，但須要等領薪水才能結清租車費，因遲遲未領到錢，才沒將機車還給車行。全案警詢後，依侵占罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

謝姓男子租車卻沒錢還車，索性將車輛佔為己用，被警方查獲後吃上侵占罪移送地檢署偵辦。圖/讀者提供
謝姓男子租車卻沒錢還車，索性將車輛佔為己用，被警方查獲後吃上侵占罪移送地檢署偵辦。圖/讀者提供
謝姓男子租車卻沒錢還車，索性將車輛佔為己用，被警方查獲後吃上侵占罪移送地檢署偵辦。圖/讀者提供
謝姓男子租車卻沒錢還車，索性將車輛佔為己用，被警方查獲後吃上侵占罪移送地檢署偵辦。圖/讀者提供

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