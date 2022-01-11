租車沒錢還 男直接占為己用…趴趴走被警查獲

高雄62歲謝姓男子去年底租下一輛機車，卻沒錢繳清租用費，謝男於是將租來的機車占為己有，在高雄市區騎著四處走，鹽埕警分局五福四路派出所前天深夜臨檢時，當場查獲這輛被謝男占用的機車，全案警詢後依侵占罪嫌移送高雄地檢署。

警方前天凌晨1時許，在在鹽埕區五福四路14巷口執行攔檢勤務，謝男行經攔檢路段前，車速忽快忽慢，還在臨檢點前猶豫不決，引起員警懷疑，指揮謝男靠邊停車後，利用警用小電腦查詢機車資訊，一查該輛機車已被通報失竊，當場將謝男逮捕。