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劉薰愛前雞頭男友一根電擊棒榨富商 前科多、10罪關8年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曾與變性模特兒劉薰愛交往過的男子李庠岑，夥同混血女模蔡瀞瑢設計「仙人跳」，扮成蔡女男友向被害富商勒索8百多萬元，被檢方起訴並判刑；李因接連犯下恐嚇取財得利等10罪，檢察官聲請定執行刑。台灣高等法院裁定應執行有期徒刑8年。

李庠岑仲介飯局妹，曾經在媒體專訪中秀出花名冊，名單中不乏藝人、模特兒，他也因與劉薰愛交往登上新聞版面。2016年4月，李庠岑向有日本、荷蘭、泰雅族血統的蔡瀞瑢抱怨，指有一名富商放話要斷他的財路，商請蔡女約富商到某飯店聊天設局詐財，蔡女同意。

李庠岑與蔡瀞瑢約定日當天，找來詹姓等3名男子埋伏，由2人在門外把風，1人則與他一起在門外守候，等到蔡女帶富商進飯店房間之後，一群人持手機衝入房內錄影、毆打富商，並用電擊棒恐嚇富商，富商最後在威逼下，付給李庠岑500萬元。

同年6月，李庠岑再次帶同2名男子找到被害富商，聲稱有朋友「跑路」需要錢財，再以富商與蔡女開房間的影片、假炸彈為藉詞恐嚇富商，再次敲詐300多萬元。李後來在微信公布富商的姓名、身分證字號等個人資料，另外張貼一張沾了血的針頭的照片，寫道「這是世仇，這是你該寒的時候」等，富商不堪一再被勒索、騷擾，報警處理。

這回檢察官聲請定應執行刑包括毒品詐欺、恐嚇取財得利、妨害自由、妨害名譽與違反個人資料保護法等10個犯行，高院認為這些行為先後經台北地院、高院、最高法院判決確定，檢方聲請定應執行刑符合法律規定。

高院審酌李庠岑犯罪時間長達1年3個月，除了吸毒戕害自己，更多次嚴重侵害他人，前案紀錄多達22頁，訴訟資源耗費，裁定應執行8年徒刑。

模特兒劉薰愛曾與男子李庠岑交往，但李前科累累，因犯毒品、詐欺、恐嚇取財得利等10罪，台灣高等法院裁定應執行8年徒刑。 示意圖／Ingimage
模特兒劉薰愛曾與男子李庠岑交往，但李前科累累，因犯毒品、詐欺、恐嚇取財得利等10罪，台灣高等法院裁定應執行8年徒刑。 示意圖／Ingimage

恐嚇 毒品 詐欺

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