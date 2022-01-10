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欠1600筆罰單逾200萬 查封10車男子同意60期付清

中央社 / 屏東10日電

從事舞台搭建男子滯納監理罰鍰及通行費等案件累計200多萬元，執行案件累計高達1600多件，為行政執行署屏東分署之冠。經擬查訪他名下的10輛車子，男子始出面同意分期付清。

法務部行政執行署屏東分署今天新聞稿指出，男子名輛有10輛車，其中9輛車齡11年至23年，均已逾檢註銷。屏東分署派員前往男子戶籍地、營業地，都未能尋獲所有汽車。

之後透過臉書搜尋，發現他從事舞台搭建工作，再比對臉書相片發現大貨車行蹤，準備前往查封車輛；分署另同時核發命令扣押義務人對第三人廠商應收帳款債權。雖未能扣得任何款項，但經第三人告知，終於促使他出面處理。

男子表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情致工作停擺1年多，生計陷入困境，且先前因員工工作時意外已賠付數百萬元，又須負擔長輩安養費用，雖知積欠罰費不少，但真的沒錢處理。

經屏東分署執行人員告知貨車大多已逾檢註銷牌照，若繼續行駛道路或停放道路，可能遭舉發而衍生罰鍰永遠繳不完的後果，勸他儘速繳清各輛車子所欠稅費後換領新牌照。

男子就其中一輛貨車洽移送機關繳清全部罰單、燃料費、牌照稅案件共108筆欠費，且完成車輛檢驗與新領牌照手續，並表明會儘速另行籌款處理另一輛貨車，在重新換領牌照前不會再使用。

另外，男子依屏東分署命令，先後交出其中5輛車供查封，由於近期疫情趨緩民俗活動變多，工作機會增加，希望貨車能由其保管及繼續營業，有收入才可維持生計及繳納所欠款項。屏東分署經多次調查詢問，男子申請以60期繳納全部欠費及罰單，在徵得移送機關同意後業已辦理分期。

屏東分署新聞稿表示，全案執行過程中公法債權得獲妥善處理，同時藉由寬緩執行，讓義務人有多些時間處理欠費，強化其守法觀念，實屬「雙贏」。

屏東 疫情

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