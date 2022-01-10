環團提告撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」 將言詞辯論

中油第三天然氣接收站通過環評，而搶救大潭藻礁行動並未停止。環保團體2018年間向法院提告，依海岸管理法請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」。台北高等行政法院將於本月13日上午10點45分進行言詞辯論，並擇期宣判。

第三天然氣接收站2018年8月間通過環評，而台灣蠻野心足生態協會及當地居民潘政忠、葉斯桂等7人，2018年向法院提起撤銷訴訟，請求依海岸管理法撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」。

環團主張，本件開發基地距「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到5公里，填海造地違反非都市土地開發審議作業規範第11編第4條第2款，原處分許可開發，顯然違法，應予撤銷。

觀塘工業區預定地位於「自然海岸」，原處分許可開發將造成自然海岸減少、藻礁生態系棲地及環境完整性遭破壞且牴觸「整體海岸管理計畫」，違反海岸管理法「確保自然海岸零損失」、「優先保護自然海岸」、「保育珊瑚礁、藻礁、河口等敏感地區，維護其棲地與環境完整性」及要求須符合「整體海岸管理計畫利用原則」等規定。

環團主張，本案所在區位即大堀溪口、小飯壢溪口、新屋溪口的藻礁，經內政部「整體海岸管理計畫」列為潛在海岸保護標的，原處分許可開發利用，已違反海岸管理法。

第三天然氣接收站有其他影響較小替代方案，原處分許可中油公司開發利用該海岸，違反海岸管理法「對海岸生態環境衝擊，採取避免或減輕的有效措施」、「以最小需用為原則」。

藻礁生長緩慢無法彌補或復育，且內政部將自身應負的審查責任，推諉給其他機關，違反海岸管理法「對海岸生態環境衝擊，採取避免或減輕的有效措施」、「採取彌補或復育所造成生態環境損失的有效措施」。

本案就開發對海客文化的衝擊考量不足，違反海岸管理法保護與復育海岸資源、保護海岸自然與文化資產、維護公共使用權益、整體考量毗鄰地區的衝擊與發展，及保護濱海陸地傳統聚落紋理永續利用資源與保存人文資產。