貨運曳引車及半拖車大拍賣 台南分署1月17日登場
行政執行署台南分署受台南地檢署囑託，變價刑事扣押物，1月17日上午10點，在台南城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣，拍賣物品有7輛營業貨運曳引車及7輛半拖車。民眾從上午9點起至9時50分憑身分證登記，10點起正式競價拍賣。
台南分署表示，此案是台南地檢署國土專組檢察官，偵辦不法集團將廢棄物大量棄置並掩埋在台南地區土地，造成土壤污染案件時，查扣主嫌供犯罪用貨運曳引車與半拖車。
這次拍賣的營業貨運曳引車年份，從2010年到2021年都有，其中最新的車輛為賓士，2021年份，10677CC，該車輛滯欠牌照稅1萬2109元，貸款餘額為558萬7000元。半拖車年份則從1992年到2010年。
台南分署提醒，這次拍賣拍定人除須當場以現金或經金融主管機關核准金融業者為發票人即期支票或信用卡支付拍定價金及鑑定費用（每項1100元）外，尚需與債權公司洽談，取得清償證明或同意書後，才能領取標得的車輛。
為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
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