螺絲起子刺頸教訓酒醉客 小黃司機殺人未遂判8年

李姓計程車司機不滿廖姓乘客酒醉踢車子座椅，將廖拉下車，持螺絲起子刺廖的脖頸10多下逃逸，台北地方法院審理，今天依殺人未遂罪，判李有期徒刑8年。可上訴。

檢察官2021年8月傳喚李出庭，李對行凶經過說詞避重就輕，他稱，是廖先以拳頭攻擊他、又踹他車子的椅背，他才會防衛過當而傷人，否認有殺人意圖，不過，檢察官偵查中以有再犯之虞聲押李獲准，起訴時，對李求處無期徒刑。

檢警調查，51歲的李自2004年起，即多次因為行車糾紛、與乘客因路線爭執等事對人施暴，2006年9月，李在市區窄巷會車，持刀刺殺邱姓男子致死，法官審理，考量李罹患精神方面疾病，有減刑事由，判李有期徒刑14年8月，確定。

李入獄服刑，2019年5月申請假釋獲准，出獄仍以開計程車為業。2021年4月4日凌晨，他載廖姓乘客行經新北市新店區安民街，因廖酒後在車上亂踢，李停車，把廖拖到車子外面，取出螺絲起子刺廖的頸部十餘刀，施以教訓後離去。

路人目擊廖渾身血跡，受傷倒臥在路邊，報案將廖送往新店慈濟醫院救治，警方根據監視器畫面，循線查獲李犯案，將李函送台北地檢署追究刑責。

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