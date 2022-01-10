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海軍士官小吃部玩嗨脫衣露鳥 上士側錄檢舉挨告判無罪

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

海軍192艦隊彭姓上士和部隊同袍趁休假跑到有女陪侍的小吃部喝酒續攤，因認為一名士官點唱樂團「茄子蛋」歌曲浪子回頭，歌詞裡一句「沒路用的人」是在影射他，憤而偷拍同袍脫衣露鳥行徑，影片外流後7名軍士官及直屬主管都受嚴厲處分，彭男不只被記過，還因偷拍被起訴，但一、二審均認定他是為蒐證不法，判決無罪確定。

2019年6月，海軍192艦隊大台軍艦幾名軍士官，在小吃部包廂脫衣露鳥的照片被流出，經媒體報導後引起海軍高層震怒，當時艦指部指揮官李宗孝還親上火線致歉。最後包含帶隊官記大過2次、檢討汰除，在場的其他士官兵等5人則記大過1次，其他直屬主管則負督導責任遭連帶處分。

判決指出，2019年1月24日晚間9時許，休假黃姓上尉促進單位和諧，邀6名艦上同袍出外聚餐，晚間9時許，7人跑到一間有女侍坐陪的小吃部續攤，7人酒後在包廂玩開，在舞曲音樂的伴奏下，一名士官全裸露鳥，整個脫序行為都被彭姓上士全程側錄。

雖然脫衣士官要求彭男刪除影片，但彭仍將影片留存，直到4個月後向憲兵隊檢舉，影片外流後全案才曝光，彭姓上士事後不僅被記大過檢討汰除，還被脫衣同袍控告妨害秘密，被橋頭地檢署起訴。

遭偷拍的脫衣士官，直指彭男是不滿歌詞「沒路用的人」在指他，不爽離開包廂被勸回，才會拍下他脫衣影片；但彭男反駁，稱當天他到場是要當駕駛載她們回營區，他根本沒喝酒，他長期在軍中被欺負，當天正好碰到幾人違反軍紀，他想要檢舉才會拍下影片交給憲兵隊。

起初海軍內部調查時，彭姓上士稱拍影片是為開玩笑，後來法院審理時推翻玩笑說，彭男向法官說，他擔心被部隊監察官吃案，如果說拍片是為檢舉，恐會影響部隊生活，才會在調查時說是在玩，這是權宜之計，但實際他拍片是為蒐集不法證據，直到他透過友人聯繫憲兵調查官，才將影片上呈。

橋頭地院一審認為彭姓上士是為蒐證不法而側錄，非無故竊錄他人非公開活動，判他無罪；檢方不服上訴二審，高雄高分院審理後，認為錄影時間短暫，權衡遭偷拍的士官與維護、端正國軍風紀的公益，採認一審見解，駁回檢方上訴，全案無罪確定。

海軍彭姓上士側錄同袍脫衣露鳥畫面，反被控妨害秘密，最後一、二審法官認為他是為蒐證拍片，全案無罪確定。記者張議晨／翻攝
海軍彭姓上士側錄同袍脫衣露鳥畫面，反被控妨害秘密，最後一、二審法官認為他是為蒐證拍片，全案無罪確定。記者張議晨／翻攝

海軍 偷拍 憲兵

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